Як повідомляє 24 канал, оновлення вже почало поширюватися і користувачі месенджера можуть випробувати нові функції застосунку на смартфонах та комп'ютерах.

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Що нового з'явилося в Telegram

Теми в групах

Групи в Telegram можуть складатися з величезної кількості користувачів, через що спілкуватися може бути не дуже зручно. Нова функція створення окремих тем у великих групах спростить цей процес. Ця функція доступна для груп із 200 або більше користувачами. Вона дозволяє легко створювати окремі чати всередині групи, щоб обговорювати в них різні питання, наприклад, які можуть бути не цікавими для всієї спільноти користувачів.



Тепер обговорення в групах можна сортувати по темах / Фото Telegram

Теми функціонують як повноцінні чати і можуть налаштовуватися окремо залежно від поточних потреб користувачів. Адміністратори групи можуть активувати теми в розділі налаштувань, а також видавати та забирати права на створення та управління окремими чатами.

Колекційні імена користувачів

До акаунтів і чатів у Telegram на додаток до звичайного імені можна прив'язувати кілька публічних колекційних. Для купівлі та продажу колекційних імен розробники запустили новий сервіс під назвою Fragment, який побудований на базі блокчейна TON. Торги іменами проходять у вигляді аукціонів, і що коротше ім'я, то дорожче воно коштує.

Колекційні імена працюють так само як і основні виду @username. Вони відображаються в результатах глобального пошуку і мають власні посилання, які можна використовувати за межами платформи. На відміну від основних, колекційні імена можуть бути коротшими за п'ять символів. Підтримується можливість деактивації колекційних імен, що зробить їх невидимими в результатах пошуку, але при цьому вони залишаться під контролем власника.



Колекційні ніки в Telegram / Фото Telegram

Розшифровка відеоповідомлень для преміальних підписників

З моменту запуску платної підписки Telegram Premium користувачі можуть конвертувати будь-які голосові повідомлення в текст, що може виявитися корисним у випадках, коли зручніше читати, а не слухати. Тепер аналогічна функція конвертації в текст доступна для відеоповідомлень.

Нові набори емодзі

На додаток до нових функцій, у Telegram стали доступні 12 офіційних наборів емодзі. Преміальні передплатники можуть використовувати їх у будь-яких повідомленнях і підписах, а також встановлювати як статуси.



Нові емодзі завжди чудова ідея / Фото Telegram

Перероблений нічний режим для iOS

Розробники оновили темні теми для iOS-версії Telegram. Зазначається поява більш збалансованих поєднань кольорів, а також поліпшені ефекти розмиття під час прокручування повідомлень і в списках чатів.

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Зміна розміру тексту для Android

Для користувачів Android-версії Telegram тепер доступна функція зміни розміру всього тексту в будь-якому чаті. Це стосується не тільки тексту повідомлень, а й прев'ю посилань, заголовків відповідей тощо.

Незначні поліпшення дизайну

Деякі зміни торкнулися користувацького інтерфейсу. Наприклад, дія, коли користувач проводить пальцем вліво по екрану для відповіді на повідомлення, тепер супроводжується новою анімацією. При натисканні на номер телефону в профілі користувача відображається нове меню, в якому пропонуються різні варіанти виклику. Також оновлено анімацію сторінки під час завантаження чатів.

Нові інтерактивні емодзі та реакції

Розробники додали в Telegram чотири нові інтерактивні смайли з повноекранною анімацією під час використання в особистих чатах. Вони також можуть використовуватися як реакція на повідомлення.