Как сообщает 24 канал, обновление уже начало распространяться и пользователи мессенджера могут испробовать новые функции приложения на смартфонах и компьютерах.

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Что нового появилось в Telegram

Темы в группах

Группы в Telegram могут состоять из множества пользователей, из-за чего общаться может быть не очень удобно. Новая функция создания отдельных тем в больших группах упростит этот процесс. Эта функция доступна группам с 200 или более пользователями. Она позволяет легко создавать отдельные чаты внутри группы, чтобы обсуждать в них разные вопросы, например, которые могут быть не интересны для всего сообщества пользователей.



Теперь обсуждение в группах можно сортировать по темам / Фото Telegram

Темы функционируют как полноценные чаты и могут настраиваться отдельно в зависимости от текущих потребностей пользователей. Администраторы группы могут активировать темы в разделе настроек, а также выдавать и забирать права на создание и управление отдельными чатами.

Коллекционные имена пользователей

К аккаунтам и чатам в Telegram в дополнение к обычному имени можно привязывать несколько публичных коллекционных. Для покупки и продажи коллекционных имен разработчики запустили новый сервис под названием Fragment, построенный на базе блокчейна TON. Торги именами проходят в виде аукционов, и чем короче имя, тем дороже оно стоит.

Коллекционные имена работают так же как и основные виды @username. Они отображаются в результатах глобального поиска и имеют собственные ссылки, которые можно использовать вне платформы. В отличие от основных, коллекционные имена могут быть короче пяти символов. Поддерживается возможность деактивации коллекционных имен, что сделает их невидимыми в результатах поиска, но они останутся под контролем владельца.



Коллекционные ники в Telegram.

Расшифровка видеосообщений для премиальных подписчиков

С момента запуска платной подписки Telegram Premium пользователи могут конвертировать любые голосовые сообщения в текст, что может оказаться полезным в случаях, когда удобнее читать, а не слушать. Теперь аналогичная функция конвертации в текст доступна для видеосообщений.

Новые наборы эмодзи

В дополнение к новым функциям, в Telegram стали доступны 12 официальных наборов эмодзи. Премиальные подписчики могут использовать их в любых сообщениях и подписях, а также устанавливать как статусы.



Новые эмодзы всегда отличная идея / Фото Telegram

Переработанный ночной режим для iOS

Разработчики обновили темные темы для iOS-версии Telegram. Отмечается появление более сбалансированных цветовых сочетаний, а также улучшенные эффекты размытия при прокрутке сообщений и в списках чатов.

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Изменение размера текста для Android

Для пользователей Android-версии Telegram теперь доступна функция изменения размера всего текста в любом чате. Это касается не только текста сообщений, но и превью ссылок, заголовков ответов и т.п.

Незначительные улучшения дизайна

Некоторые изменения коснулись пользовательского интерфейса. Например, действие, когда пользователь производит пальцем влево по экрану для ответа на сообщение, теперь сопровождается новой анимацией. При нажатии на номер телефона в пользовательском профиле отображается новое меню, в котором предлагаются различные варианты вызова. Также обновлена анимация страницы при загрузке чата.

Новые интерактивные эмодзы и реакции

Разработчики добавили в Telegram четыре новых интерактивных смайлика с полноэкранной анимацией во время использования в личных чатах. Они также могут использоваться в качестве реакции на сообщения.