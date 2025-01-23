Google обновила Gemini: искусственный интеллект теперь получил многозадачность

Google представила обновление для своего искусственного интеллекта Gemini, которое позволяет ассистенту выполнять задачи сразу в нескольких приложениях в рамках одного запроса. Новые возможности были анонсированы вместе с запуском смартфонов серии Samsung Galaxy S25, где Gemini станет виртуальным ассистентом по умолчанию, заменив Bixby.

Обновленный Gemini получил расширенные мультимодальные возможности, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge. Теперь пользователь может, например, найти ресторан, куда можно прийти с собакой, и сразу же отправить информацию другу.

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Также искусственный интеллект способен находить расписание матчей любимой команды и добавлять их в календарь в рамках одного запроса.

Ранее возможность взаимодействия с несколькими приложениями была ограничена расширениями Gemini для приложений Google, а также отдельных сторонних сервисов, таких как WhatsApp и Spotify.

Новые возможности Gemini

Благодаря новому обновлению, владельцы смартфонов Samsung Galaxy S25 получат доступ к интеграции с приложениями Samsung Calendar, Notes, Reminder и Clock.

Кроме того, режим голосового общения режим голосового общения Gemini Live также получил обновление, однако пока он доступен только для смартфонов Samsung Galaxy S25, S24 и Google Pixel 9. Пользователи этих устройств смогут отправлять изображения, файлы и видео через интерфейс чата Gemini, получая мгновенные ответы и комментарии от ассистента.

Google также подтвердила, что расширенные мультимодальные возможности Project Astra, включая обмен экраном и потоковым видео, появятся на Android в ближайшие месяцы.

Обновление получила и функция Circle to Search, которая теперь автоматически распознает номера телефонов, электронные адреса и ссылки, упрощая взаимодействие с ними. Кроме того, поисковые подсказки, работающие на основе искусственного интеллекта, теперь поддерживают больше типов визуальных данных, включая изображения мест, объектов и произведений искусства.

Среди других нововведений – улучшенная доступность для людей с инвалидностью. Google объявила об обновлении, которое позволит легче подключать устройства с поддержкой шрифта Брайля и слуховые аппараты к смартфонам на базе Android.

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Напомним, все эти новации были представлены во время мероприятия Galaxy Unpacked, где компания Samsung анонсировала новые устройства, в частности Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra и смарт-часы Galaxy Watch 7 LTE.