Обновленный Gemini получил расширенные мультимодальные возможности, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge. Теперь пользователь может, например, найти ресторан, куда можно прийти с собакой, и сразу же отправить информацию другу.

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Также искусственный интеллект способен находить расписание матчей любимой команды и добавлять их в календарь в рамках одного запроса.

Ранее возможность взаимодействия с несколькими приложениями была ограничена расширениями Gemini для приложений Google, а также отдельных сторонних сервисов, таких как WhatsApp и Spotify.

Новые возможности Gemini

Благодаря новому обновлению, владельцы смартфонов Samsung Galaxy S25 получат доступ к интеграции с приложениями Samsung Calendar, Notes, Reminder и Clock.

Кроме того, режим голосового общения режим голосового общения Gemini Live также получил обновление, однако пока он доступен только для смартфонов Samsung Galaxy S25, S24 и Google Pixel 9. Пользователи этих устройств смогут отправлять изображения, файлы и видео через интерфейс чата Gemini, получая мгновенные ответы и комментарии от ассистента.

Google также подтвердила, что расширенные мультимодальные возможности Project Astra, включая обмен экраном и потоковым видео, появятся на Android в ближайшие месяцы.

Обновление получила и функция Circle to Search, которая теперь автоматически распознает номера телефонов, электронные адреса и ссылки, упрощая взаимодействие с ними. Кроме того, поисковые подсказки, работающие на основе искусственного интеллекта, теперь поддерживают больше типов визуальных данных, включая изображения мест, объектов и произведений искусства.

Среди других нововведений – улучшенная доступность для людей с инвалидностью. Google объявила об обновлении, которое позволит легче подключать устройства с поддержкой шрифта Брайля и слуховые аппараты к смартфонам на базе Android.

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Напомним, все эти новации были представлены во время мероприятия Galaxy Unpacked, где компания Samsung анонсировала новые устройства, в частности Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra и смарт-часы Galaxy Watch 7 LTE.