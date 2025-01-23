Оновлений Gemini отримав розширені мультимодальні можливості, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge. Тепер користувач може, наприклад, знайти ресторан, куди можна прийти з собакою, і одразу ж надіслати інформацію другові.

А тим часом Новий ШІ зможе міркувати: OpenAI завершила розробку потужної AI-моделі o3-mini

Також штучний інтелект здатен знаходити розклад матчів улюбленої команди та додавати їх у календар в межах одного запиту.

Раніше можливість взаємодії з кількома застосунками була обмежена розширеннями Gemini для застосунків Google, а також окремих сторонніх сервісів, таких як WhatsApp і Spotify.

Нові можливості Gemini

Завдяки новому оновленню, власники смартфонів Samsung Galaxy S25 отримають доступ до інтеграції із застосунками Samsung Calendar, Notes, Reminder і Clock.

Крім того, режим голосового спілкування Gemini Live також отримав оновлення, проте наразі він доступний лише для смартфонів Samsung Galaxy S25, S24 і Google Pixel 9. Користувачі цих пристроїв зможуть надсилати зображення, файли та відео через інтерфейс чату Gemini, отримуючи миттєві відповіді та коментарі від асистента.

Google також підтвердила, що розширені мультимодальні можливості Project Astra, включно з обміном екраном і потоковим відео, з'являться на Android у найближчі місяці.

Оновлення отримала і функція Circle to Search, яка тепер автоматично розпізнає номери телефонів, електронні адреси та посилання, спрощуючи взаємодію з ними. Крім того, пошукові підказки, що працюють на основі штучного інтелекту, тепер підтримують більше типів візуальних даних, включно із зображеннями місць, об'єктів і творів мистецтва.

Серед інших нововведень – покращена доступність для людей з інвалідністю. Google оголосила про оновлення, яке дозволить легше підключати пристрої з підтримкою шрифту Брайля та слухові апарати до смартфонів на базі Android.

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Нагадаємо, всі ці новації були представлені під час заходу Galaxy Unpacked, де компанія Samsung анонсувала нові пристрої, зокрема Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra та смарт-годинник Galaxy Watch 7 LTE.