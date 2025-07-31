Известное приложение для оптимизации работы компьютеров Mac впервые за свою историю получило обновление, выходящее за пределы локального устройства. Украинская компания MacPaw представила новую функцию, которая поможет пользователям эффективнее управлять своими данными, хранящимися в облачных сервисах.

Как работает очистка облачных хранилищ?

Теперь в CleanMyMac интегрировали новый инструмент под названием Cloud Cleanup, предназначен для организации пространства в хранилищах, чтобы вы могли лучше понимать и контролировать загруженность своего облака. Эта функция позволяет анализировать учетные записи сразу на трех сервисах – iCloud, Google Drive и OneDrive. К тому же работа происходит непосредственно из интерфейса программы, избавляя вас от необходимости переключаться между различными сайтами, рассказали 24 Каналу в компании MacPaw.

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Управление облачным хранилищем может потребовать дополнительного времени и средств. Особенно если вы накапливаете файлы в облаке в течение многих лет и никогда их оттуда не удаляете. А когда хранилище достигает лимита, приходиться на скорую руку освобождать место или покупать дополнительные гигабайты памяти,

– говорит Александр Косован, основатель и CEO MacPaw.

Инструмент работает полностью на устройстве пользователя, не сохраняя и не получая доступ к содержимому файлов в облаке, что гарантирует безопасность и конфиденциальность. Cloud Cleanup предлагает два основных сценария работы:

Удаление . Помогает найти и безопасно стереть ненужные файлы, такие как старые загрузки или массивные видео, освобождая место в облачном хранилище.

. Помогает найти и безопасно стереть ненужные файлы, такие как старые загрузки или массивные видео, освобождая место в облачном хранилище. Рассинхронизация. Выключает синхронизацию и удаляет локальные копии тех файлов, которые также являются сохраненными в облаке, чтобы освободить место на Mac.

Интерфейс программы Cloud Cleanup / Фото MacPaw

Для удобства пользователей вся информация о состоянии хранилищ подается на единой информационной панели. Она показывает, сколько места занято, а также позволяет просмотреть данные в виде списка старых файлов или визуальной карты, что группирует папки по размеру.

Кроме того, система присылает умные оповещения, например, когда место в хранилище подходит к концу или когда программа находит старые файлы, давно не использовавшиеся.

Функция Cloud Cleanup стала доступной с 29 июля 2025 года.