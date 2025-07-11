Июльское полнолуние, которое достигло пика освещения 10 июля в 23:37 по Киевскому времени, отличалось несколькими особенностями, рассказывает 24 Канал. Во-первых, оно совпало с периодом после афелия Земли (4 июля), когда наша планета находится на наибольшем расстоянии от Солнца. Это сделало Олений месяц 2025 года самым дальним полнолунием от Солнца за весь год.

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Кроме того, из-за явления, известного как "большая лунная остановка", что происходит раз в 18,6 лет, Луна двигалась очень низко над южным горизонтом. Это самый низкий путь июльского полнолуния с 2006 года, что придало ей особый вид на фоне ночного неба.

Также луна казалась больше у горизонта благодаря оптической иллюзии, известной как "лунная иллюзия", когда наш мозг воспринимает Луну больше, чем она есть на самом деле, когда та низко к горизонту.

Еще одной особенностью стало то, что Луна достигла полного освещения лишь через несколько дней после апогея (5 июля), то есть точки, когда она была дальше всего от Земли. Из-за этого она выглядела немного меньше, чем обычно, и не считалась суперлуной.

Почему Оленья луна?

Название "Оленья луна" (Buck Moon) происходит от традиций коренных американских племен, в частности алгонкинов. Оно связано с периодом года, когда у самцов оленей, известных как "bucks", начинают расти новые рога. Это символизирует обновление и силу природы летом. Также этот месяц называют "Грозовым месяцем" из-за частых летних бурь в это время, или "Сенным месяцем" в некоторых европейских культурах, поскольку он совпадает со сбором сена после жатвы.

Как это выглядело для наблюдателей?

Для тех, кто наблюдал за Луной в ночь на 11 июля, она предстала во всей красе после захода солнца. В разных уголках мира время восхода Луны отличалось.

Луна оставалась низко в небе даже в полночь, что придавало ей золотистый или даже красноватый оттенок из-за рассеивания света в атмосфере Земли, известное как эффект Рэлея. Этот же эффект отвечает за яркие цвета заката.



Вот такой луна была в Киеве / Фото из местных телеграмм-каналов



Оленья луна над Киевом / Фото из местных телеграмм-каналов



Луна над горизонтом / Фото @Taisa32350481



Оленья суперлуна / Фото @yamatotenzoukr



Полнолуние 10 июля / Фото @ellli_li_li_li