Липневий повний місяць, який досяг піку освітлення 10 липня о 23:37 за Київським часом, вирізнявся кількома особливостями, розповідає 24 Канал. По-перше, він збігся з періодом після афелію Землі (4 липня), коли наша планета перебуває на найбільшій відстані від Сонця. Це зробило Оленячий місяць 2025 року найдальшим повним місяцем від Сонця за весь рік.

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Крім того, через явище, відоме як "велика місячна зупинка", що відбувається раз на 18,6 років, Місяць рухався дуже низько над південним горизонтом. Це найнижчий шлях липневого повного місяця з 2006 року, що додало йому особливого вигляду на тлі нічного неба.

Також місяць здавався більшим біля горизонту завдяки оптичній ілюзії, відомій як "місячна ілюзія", коли наш мозок сприймає Місяць більшим, ніж він є насправді, коли той низько до горизонту.

Ще однією особливістю стало те, що Місяць досяг повного освітлення лише через кілька днів після апогею (5 липня), тобто точки, коли він був найдалі від Землі. Через це він виглядав трохи меншим, ніж зазвичай, і не вважався супермісяцем.

Чому Оленячий місяць?

Назва "Оленячий місяць" (Buck Moon) походить від традицій корінних американських племен, зокрема алгонкінів. Вона пов’язана з періодом року, коли у самців оленів, відомих як "bucks", починають рости нові роги. Це символізує оновлення та силу природи влітку. Також цей місяць називають "Грозовим місяцем" через часті літні бурі в цей час, або "Сінним місяцем" у деяких європейських культурах, оскільки він збігається зі збором сіна після жнив.

Як це виглядало для спостерігачів?

Для тих, хто спостерігав за Місяцем у ніч на 11 липня, він постав у всій красі після заходу сонця. У різних куточках світу час сходу Місяця відрізнявся.

Місяць залишався низько в небі навіть опівночі, що додавало йому золотавого чи навіть червонуватого відтінку через розсіювання світла в атмосфері Землі, відоме як ефект Релея. Цей же ефект відповідає за яскраві кольори заходу сонця.



Ось таким місяць був у Києві / Фото з місцевих телеграм-каналів



Оленячий місяць над Києвом / Фото з місцевих телеграм-каналів



Місяць над горизонтом / Фото @Taisa32350481



Оленячий супермісяць / Фото @yamatotenzoukr



Повний місяць 10 липня / Фото @ellli_li_li