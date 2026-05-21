От лекций к реальным проектам: как изменился путь студента в ІТ в эпоху нейросетей

Старт в ІТ изменился вследствие развития искусственного интеллекта. Начинающие все чаще сталкиваются со страхом: "А не поздно ли стать инженером, когда нейросети пишут код?".

Редакция 24 Канала пообщалась с командой GlobalLogic – Senior Specialist, University & Pre-hire Programs, Марьяной Бучий, и студентами, которые присоединились к компании в феврале 2026 года. Рассказываем о том, как сейчас зайти в сферу, какие вызовы ждут начинающих и как ИИ меняет подход к хайрингу.

Рынок труда 2025 – 2026 и "AI-native" поколения

Еще несколько лет назад путь в ІТ выглядел относительно понятным. Получаешь базовые знания в университете, проходишь курсы, а потом первые pet-проекты, и вот ты уже на позиции junior.

Сегодня этот путь выглядит иначе. Исследование DOU показало, как спрос смещается с обычных разработчиков на специалистов, которые понимают архитектуру и умеют работать с ИИ-инструментами. На рынке все чаще дискутируют о том, что ИИ заменит начинающих разработчиков. А заказчики ожидают больше, повышая порог входа в индустрию.

Параллельно с этим крупные технологические компании продолжают активно нанимать молодых специалистов. В 2025 году GlobalLogic привлекла больше всего начинающих среди всех ИТ-компаний – 359 специалистов. Потребность в талантах никуда не исчезла, а трансформировалась. Мы имеем дело с первым "AI-native" поколением инженеров, которые входят в профессию вместе с ИИ как инструментом, а не угрозой.

Экосистема образования как старт

Дискуссия о том, нужно ли высшее образование в ІТ, вечная. Впрочем, цифры говорят сами за себя: 96% айтишников имеют высшее образование. Компании единодушны в том, что ВУЗ дает важную математическую базу, практический опыт и формирует навык учиться, что высоко ценится на старте. Поэтому компании все активнее работают с вузами, формируя будущих инженеров еще во время учебы.

Мы сотрудничаем с 10 ведущими университетами, имеем 6 учебных лабораторий и 9 совместных образовательных программ. Больше всего студентов присоединяются к компании из "Львовской политехники", КПИ им. Игоря Сикорского и ЛНУ им. Лекции, хакатоны, карьерные мероприятия постепенно формируют пул активных кандидатов, которые впоследствии получают свои первые офферы. Именно так в профессию заходят те, кто еще вчера сидел за студенческой партой",

– прокомментировала Марьяна Бучий.

Первый оффер в эпоху ИИ: студенты рассказывают, что изменилось сегодня

Для Богдана Галагуза путь в ІТ начался после лекции инженеров GlobalLogic, которые пришли в университет. Он записался на курс компании и именно тогда начал более серьезно двигаться в сторону ИТ. С бэкграундом студента прикладной лингвистики он прошел три месяца подготовки и несколько этапов интервью, получив в итоге оффер.

Я не считаю, что ИИ полностью заменит начинающих. Есть много задач, которые требуют ручной проверки: анализ поведения продукта, проверка с точки зрения пользователя, поиск нетипичных багов. Такие вещи сложно полностью автоматизировать, потому что они часто зависят от контекста,

– объясняет Богдан.

Путь в ІТ для Анны-Виктории Юрчишин начался иначе – с детского интереса к технике и попыток разобраться, как все работает под капотом. Университет дал ей понимание внутренней логики компьютера, а первый реальный контакт с индустрией произошел через события GlobalLogic: открытые лекции, день открытых дверей, общение с инженерами.

Самым сложным в процессе входа в ИТ для нее оказался не ИИ и не конкуренция, а банальное переутомление. Ведь собеседования она проходила вместе со сдачей экзаменов. Анна-Виктория так же уверена, что ИИ не способен полностью заменить человека:

Я работаю в Embedded-направлении (встраиваемые системы). Здесь важна физическая работа, которую ИИ выполнить не может – те же провода подключить. Также в целях сохранения конфиденциальности его не везде можно использовать. Для тестирования и проверки правильности все равно нужен человек. Новички активно подключаются к таким задачам. Это сохраняет время опытных разработчиков для более сложных задач и дает старт новым людям, которых в Embedded значительно меньше, чем в стандартной разработке ПО,

– говорит Анна-Виктория.

Окончательным "за" становиться на путь инженера для Дмитрия Блащака стало стремление создавать что-то новое и находить ответы там, где их сразу нет. Университет дал базу в программировании, а первый практический опыт студент получил на совместных ивентах с GlobalLogic и занятиях в компании – так и дошло до оффера.

В истории Дмитрия ИИ стал значительным ускорителем. Он использовал его как навигатор в обучении, чтобы структурировать информацию и строить план подготовки: "ИИ существенно помог мне войти в IT. Он позволил учиться быстрее и эффективнее, чем это было бы самостоятельно. Но искусственный интеллект точно не заменит человека, который мыслит нестандартно и постоянно, и не придумает решение с нуля".

Junior 2.0: как меняется подход к найму

Несмотря на общие опасения рынка, истории тех, кто заходит в ИТ сегодня, звучат оптимистично. В большинстве случаев ИИ стал инструментом, который помог быстрее разобраться в профессии и сделать первые шаги.

Это подтверждают и планы компаний. В 2026 году GlobalLogic планирует привлечь втрое больше младших специалистов. В то же время в компании отмечают, что современный начинающий специалист должен быть специалистом с базовым практическим опытом, пониманием процессов разработки и способностью самостоятельно решать типичные задачи.

Что касается актуальных направлений, то больше всего младших специалистов присоединились к QA/Engineering. Начинающие чаще всего присоединяются к проектам в таких индустриях: телекоммуникации, производство, здравоохранение и финансы. В то же время остаются ниши, где спрос значительно превышает предложение: C / Embedded, networking, automation testing. Также активно ищут специалистов в сферах Machine Learning/AI и Data Engineering. Сегодня в компании более 140 открытых позиций, из которых около 30 – для специалистов с опытом до года.

Навыки работы с ИИ важны. Но еще важнее умение выделить задачи, которые можно передать искусственному интеллекту, а какие нет; правильная постановка задач и способность валидировать его результаты. Без хорошей технической базы и практического опыта это невозможно. Поэтому ИИ не заменит начинающих – он станет действенным ассистентом для тех, кто разберется, как им правильно пользоваться. И сейчас идеальное время для таких специалистов, чтобы начать карьеру в ІТ,

– объясняет Марьяна.

GlobalLogic

GlobalLogic – это крупная международная IT-компания, которая специализируется на цифровой инженерии, разработке программного обеспечения, облачных сервисах, автомобильных технологиях, искусственном интеллекте и embedded-системах. Компания входит в группу Hitachi и работает как глобальный аутсорсинговый и R&D-партнер для крупных корпораций. Среди направлений – автомобильная электроника, медицинские системы, телекоммуникации, финансовые технологии, медиаплатформы и промышленная автоматизация.

В Украине GlobalLogic работает уже более 20 лет. Компания имеет офисы во Львове, Киеве, Харькове, Николаеве и других городах. Украинское подразделение является одним из крупнейших инженерных хабов GlobalLogic в Европе. По данным компании, в 2026 году в Украине работает более 5500 инженеров, пишет European Business Association.

Украинские специалисты GlobalLogic работают над сотнями международных проектов. Компания заявляет о примерно 500 активных проектов для глобальных клиентов из США, Великобритании, Германии, Японии и других стран. Важное направление последних лет – автомобильное программное обеспечение. Например, в 2026 году GlobalLogic объявила об углублении сотрудничества с Elektrobit для создания платформ программно-управляемых автомобилей и систем автопилота.

После начала полномасштабной войны компания активно перестроила свою работу в Украине. Она инвестировала в резервную инфраструктуру, системы автономного питания, релокацию сотрудников и удаленный формат работы. Также GlobalLogic запустила программы поддержки ветеранов и работников, которые возвращаются со службы в ВСУ.

Как ИИ повлиял на ИТ-сферу по всему миру?

Искусственный интеллект очень быстро стал системным и очень заметным. Он изменил саму модель разработки программного обеспечения. То, что раньше делали младшие программисты, тестировщики или контент-специалисты вручную, теперь все чаще автоматизируется через ИИ-ассистентов вроде ChatGPT, Copilot или собственных корпоративных платформ.

Сегодня ИИ используется для генерации кода, автоматического тестирования, анализа логов, создания документации, перевода, обработки данных и даже проектирования интерфейсов. Это существенно повышает производительность инженеров. Один специалист может выполнять больше работы, чем несколько лет назад. Из-за этого компании начали пересматривать потребность в большом количестве junior-специалистов и части "рутинных" должностей.

Особенно сильно изменения коснулись аутсорсингового рынка. Крупные компании начали продавать клиентам не просто "человеческие часы", а усиленную производительность. Например, сама GlobalLogic активно продвигает решения VelocityAI и ИИ-инструменты для автоматизации разработки.

Виноват ли ИИ в массовых увольнениях в американских IT-компаниях?

Утверждение, что массовые увольнения в американском ИТ произошли только из-за ИИ, является упрощением. Как мы проанализировали, причин было несколько.

Во-первых, в 2020 – 2022 годах технологические компании массово переоценивали будущий рост. Во время пандемии спрос на онлайн-сервисы, облачные продукты, доставку и цифровые платформы резко вырос. Из-за этого компании вроде Meta, Google, Amazon и Microsoft начали нанимать огромное количество сотрудников, рассчитывая, что такой рост будет продолжаться годами.

Когда экономика остыла, ставки кредитования в США резко выросли, а инвесторы начали требовать прибыльности вместо "роста любой ценой", компании перешли к сокращениям расходов. Именно это стало главной причиной первых больших волн увольнений в 2022 – 2024 годах.

Во-вторых, рынок перенасытился junior-специалистами. Во время IT-бума огромное количество людей пошло на курсы программирования, тестирования и веб-разработки. Когда рынок замедлился, компании перестали активно нанимать новичков. Это хорошо видно даже по обсуждениям в украинском IT-сообществе на Reddit, где пользователи жалуются на резкое сокращение стажировок и требовательные вакансии для junior-специалистов.

И только в-третьих, ИИ стал катализатором оптимизации. Технологические компании увидели, что могут сокращать часть персонала без критического падения производительности, если интегрируют ИИ-инструменты в рабочие процессы. Особенно это касается технической поддержки, QA, контент-модерации, базовой аналитики и junior-уровня разработки.

То есть, можем сделать вывод, что ИИ не является единственной причиной кризиса на ИТ-рынке. Он скорее ускорил процессы, которые уже начались из-за экономического охлаждения, перенайма во время пандемии и изменение бизнес-моделей технологических компаний.