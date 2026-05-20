Дискуссия о том, заберет ли искусственный интеллект работу у журналистов, уже несколько лет остается одной из главных тем медиаиндустрии. Однако во время панели "AI for Business of News" на LMF 2026 15 мая, участники говорили не столько о замене людей, сколько о том, как ИИ постепенно превращается в невидимую инфраструктуру современных редакций, рассказывает 24 Канал.

Как ИИ в редакциях стал не трендом, а инфраструктурой?

Проектный менеджер украинского медиа Sukr София Михайличенко поделилась "внутренней кухней" издания, которая начала стремительно меняться под натиском искусственного интеллекта. Она рассказала, что в их редакции ИИ не заменяет журналистов, а берет на себя работу, которую "никто не хотел делать".

По ее словам, речь идет о модерации комментариев, подсчете статистики, проверке типичных ошибок в текстах и других повторяющихся процессах.

Искусственный интеллект в Sukr не забирает рабочих мест. Он берет на себя ту работу, которую и так никто не хотел выполнять,

– прокомментировала использование ИИ София.



София Михайличенко на LMF 2026 / Фото LMF

По словам Михайличенко, редакция из 24 человек с помощью ИИ-инструментов смогла работать "как команда из 50". Для этого медиа создало собственную внутреннюю ИИ-экосистему: автоматическую модерацию комментариев, ИИ-редактора для проверки текстов, юридический фильтр для материалов и систему аналитики, которая собирает данные из различных сервисов в единую dashboard-панель.

Самое интересное, что часть этих решений создали без разработчиков – через так называемый "вайб кодинг", когда человек описывает задачу обычным языком, а ИИ сам генерирует код. Такой подход ценен тем, что в разработке инструмента участвуют непосредственно журналисты и редакторы, которые понимают всю специфику работы и могут точно объяснить, что именно и как им нужно автоматизировать.

Где ИИ уже забирает работу и почему так происходит?

Тренд на ИИ-автоматизацию уже давно является всемирным, что отметили и участники дискуссии. ИИ уже меняет структуру редакций не только в Украине. Старший консультант Deutsche Welle Akademie Штефан Литле заявил, что крупные медиакомпании все активнее ищут способы сократить расходы через автоматизацию.

Он вспомнил примеры западных редакций, в частности The Washington Post, где ИИ начал влиять на количество младших сотрудников и рутинные роли в newsroom на волне идей автоматизации и эффективности.

Отвечая на вопрос из зала по сокращению в медиа Штефан сказал, что проблема не только в самой технологии, а в экономических стимулах крупных компаний:

Конечно, если вы имеете возможность сократить расходы, вы будете это делать,

– подытожил он.

Штефан Литле на LMF 2026 / Фото LMF

В то же время Литле отметил, что это создает новую проблему – редакции рискуют слишком увлечься "иллюзией эффективности".

Как быть с "галлюцинациями" и ошибками ИИ

Не обошли вниманием и тему так называемой "AI magic" – ситуации, когда редакции слишком доверяют генеративным моделям. В этом контексте также встал вопрос, как журналистике выжить в среде, где интернет заполняется ИИ-контентом, пропагандой и дезинформацией.

Литле напомнил о случаях, когда ИИ генерировал фальшивые цитаты или ложную информацию в материалах крупных медиа. Однако здесь, по его мнению, главная проблема заключается не в самих инструментах, а в непонимании того, как именно они работают и где могут ошибаться.

В Deutsche Welle Akademie для этого создали так называемый AI Sandbox – безопасную среду, где журналисты могут тестировать ИИ-модели, не рискуя чувствительными данными. Участники программы работают с локальными LLM-моделями, автоматизированными рабочими процессами и системами проверки ИИ-ответов.

Какова роль журналиста в эру ИИ?

Отдельно участники панели говорили о том, что ИИ для медиа – это уже давно не только ChatGPT в браузере. Во многих странах редакции вынуждены работать в условиях цензуры, перебоев со светом или нестабильного интернета, поэтому ищут более автономные решения.

Представительница Deutsche Welle Akademie Дженна Кляйнворт рассказала о компактном локальном ИИ-сервере Nvidia Jetson, который фактически работает как небольшой переносной дата-центр для журналистов. Его можно подключить к ноутбуку и запускать ИИ-модели локально – без доступа к сети.

Такие системы уже тестируют для транскрипции интервью, анализа текстов и других newsroom-задач в регионах, где привычные ИИ-сервисы или недоступны, или небезопасны из-за риска утечки данных.

Дженна Кляйнворт на LMF 2026 / Фото LMF

Именно поэтому редакции постепенно отходят от простого сценария, где ИИ используют только для генерации текстов. Зато искусственный интеллект все глубже встраивается во внутреннюю "кухню" медиа – от модерации комментариев и сбора аналитики до проверки контента и автоматизации рутинных процессов. Большинство этих изменений читатели даже не замечают, но именно они уже сейчас незаметно перестраивают работу newsroom.

Панель AI for Business of News / Фото LMF

По мнению Штефана Литле, главное изменение, которое ИИ приносит в медиа, заключается даже не в автоматизации или новых инструментах. Значительно важнее становится переосмысление самой роли журналиста. Если раньше редакции тратили огромное количество времени на механическое производство контента, то теперь ценность постепенно смещается в другую сторону – к тому, что ИИ пока не способен полноценно воспроизвести.

Речь идет прежде всего о доверии аудитории, работе "в поле", проверке фактов, локальном контексте и прямом контакте с людьми. В мире, где интернет все быстрее заполняется ИИ-контентом, пропагандой и информационным шумом, именно эти вещи могут стать главным преимуществом журналистики.

Литле считает, что локальные медиа в этой ситуации даже имеют шанс выиграть больше, чем большие редакции. Причина проста – в небольших редакциях есть то, чего нет у генеративных моделей и больших ИИ-платформ: живая связь с местными сообществами и понимание реальной жизни людей.

Именно поэтому дискуссия вокруг ИИ в медиа все меньше сводится к вопросу "заменит ли искусственный интеллект журналистов". Значительно важнее становится другое – какой будет журналистика в эпоху, когда создавать контент сможет практически каждый.