Бесценная находка

Команда ученых впервые обнаружила на континенте окаменелую древесную смолу – янтарь. Его достали из осадочного керна, поднятого с глубины 946 метров под морским выступом Амундсена в Западной Антарктиде. Анализ этого миниатюрного окаменелого сгустка может помочь понять древний климат и окружающую среду на континенте, который сейчас известен своими негостеприимными условиями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Antarctic Science.

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Керны осадочных пород, найденные командой, датируются 90 миллионами лет, то есть возраст янтаря приходится на Меловой период, примерно за 25 миллионов лет до того, как такие знаковые существа, как тираннозавр рекс, исчезли с лица Земли.

Проанализированные фрагменты янтаря позволяют получить прямое представление об условиях окружающей среды, которые преобладали в Западной Антарктиде 90 миллионов лет назад. Эта захватывающая находка также более подробно показывает, как мог функционировать лес, который мы реконструировали в нашем исследовании для Nature в 2020 году,

– говорит Иоганн Клагес, морской геолог из Института Альфреда Вегенера и первый автор исследования.

Действительно, в статье команды, опубликованной в журнале Nature за 2020 год, было реконструировано древнюю среду умеренных равнинных тропических лесов, которая существовала в Антарктиде между 92 миллионами и 83 миллионами лет назад. Команда разработала климатическую модель, имитирующую климат того давнего прошлого на основе сохранившейся сети ископаемых корней длиной 3 метра, вмурованных в глинистый камень.

Образцы янтаря совсем небольшие. К тому же они были дополнительно вырезаны до нужного размера, чтобы провести микроскопический анализ. Ученые надеются, что эта прозрачная окаменевшая смола "содержит остатки коры деревьев в виде микровключений".

Уже сам по себе янтарь доказывает наличие деревьев, производивших смолу. Эти деревья, вероятно, росли в болотистой среде, считают ученые.

Сам факт того, что мы смогли добыть первый янтарь на антарктическом континенте из этих отложений, является впечатляющим. Янтарь имеет большой потенциал сохранения пыльцы, спор, микроорганизмов, а также насекомых. Теперь мы будем искать более тщательно и попробуем выяснить, какое именно дерево могло производить смолу,

– добавил Иоганн Клагес.

Почему эта находка особенная

За время исследований в Антарктиде было обнаружено много следов прошлой жизни. Она в основном сохранилась в виде разложенной древесины или листьев, а также в виде ископаемых костей.

Однако все эти остатки никогда не были глубоко захоронены, а потому имеют относительно свежий вид и являются достаточно распространенными – как говорят ученые, "нелимитированными".

Зато янтарь из этого нового исследования возвращает нас аж в Меловой период, который начался около 145 миллионов лет назад и закончился 66 миллионов лет назад. Клагес говорит, что если бы янтарь был похоронен глубже, команда никогда бы его не нашла.

Что дальше

Исследовательская группа надеется, что новые находки янтаря из Антарктиды прояснят, что произошло с лесами континента, и, если повезет, даже обнаружат одно-два древних существа.

"Было очень интересно осознать, что в определенный момент своей истории все семь континентов имели климатические условия, которые позволяли деревьям, производящим смолу, выживать. Наша цель сейчас – узнать больше о лесной экосистеме", – сказал ученый.