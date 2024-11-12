Спутник Starlink сгорел в небе США, оставив после себя огненный след над четырьмя штатами

В минувшую субботу вечером, 9 ноября, в небе четырех штатов США наблюдали ослепительный огненный шар. Событие привлекло внимание многочисленных очевидцев, а само зрелище было связано с тем, что спутник Starlink компании SpaceX вошел в атмосферу Земли и сгорел в плотных ее слоях.

Американское метеорное общество получило 36 сообщений от жителей Колорадо, Канзаса, Техаса и Оклахомы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

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Большинство наблюдений было зафиксировано из города Оклахома-Сити и районе Даллас-Форт-Уорт. Когда спутник продолжал двигаться на юг, он начал распадаться – этот эффект наблюдали свидетели в Техасе и делились им в социальных сетях.

Спутник Starlink сгорает в атмосфере Земли: смотрите видео

На видео видно, как спутник медленно пролетает в правой части экрана над деревьями оставляя после себя горящий след.

Что известно о спутнике

Объект, идентифицирован астрономами как спутник связи Starlink-4682, был запущен в рамках миссии SpaceX Starlink 4-23 в 2022 году, которая вывела на орбиту группу из 54 спутников.

Сейчас на орбите находится более 7 000 спутников Starlink, и SpaceX регулярно расширяет свою группировку, а спутники ежедневно снова входят в атмосферу Земли, что часто приводит к подобным огненным шоу.

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Некоторые ученые предостерегают, что такие события в итоге могут негативно повлиять на атмосферу. Сгорая, спутники высвобождают оксид алюминия – вещество, которое может повредить озоновый слой и изменить свойства атмосферы отражать солнечный свет, что потенциально может привести к экологическим последствиям в течение следующего десятилетия.