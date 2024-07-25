Роботизированный экзоскелет помог теннисисту с параличом нести Олимпийский огонь

36-летний Кевин Пьетте обычно участвует в Параолимпийских играх, соревнуясь в теннисе на кресле колесном. 11 лет назад он потерял чувствительность ног после аварии, но теперь, благодаря новейшим технологиям смог пронести факел перед церемонией открытия Олимпийских игр.

Как это было

Роботизированный экзоскелет помог парализованному спортсмену снова ходить. В заметке на X, который стал вирусным, получив более 11 миллионов просмотров, можно увидеть, как он идет с факелом в общей колонне мимо толпы зрителей.

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Как объясняется на сайте Олимпиады, Пьетте был парализован в течение 11 лет после несчастного случая. Но он продолжил играть в теннис и стал лицом компании Wandercraft, которая производит экзоскелет, в котором его видели на Олимпиаде.

Сама церемония открытия XXXIII Олимпийских игр состоится 26 июля в Париже, Франция. Она будет транслироваться в прямом эфире в 21:30 по киевскому времени. Интересно, что впервые торжества будут проходить вне стадиона – в центре Парижа на реке Сена.

Возможно, мы сможем увидеть Пьетте еще раз в экзоскелете. Пока же предлагаем посмотреть ролик, в котором показано многообещающее устройство в действии:

Что мы знаем об экзоскелетах Wandercraft

На фото и видео в Instagram французской компании Пьетте часто можно увидеть в экзоскелете, который, согласно рекламе Wandercraft, "позволяет пациентам с тяжелыми нарушениями походки, в том числе с дисфункцией верхних конечностей или когнитивными проблемами, вставать и ходить без помощи рук".

Эти самобалансирующиеся экзоскелеты работают на батареях и предлагают персонализированную поддержку для ног и туловища людей, которые потеряли способность ходить из-за состояния здоровья — от инсультов до паралича. Устройства также имеют датчики, которые могут определять, когда пользователи хотят стоять, считывая движения верхней части тела с помощью специально разработанных алгоритмов.

Презентационный ролик экзоскелета Wandercraft, в котором появился Кевин Пьетте: видео

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В начале 2023 года экзоскелеты Wandercraft были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США, в частности, для реабилитации после инсульта. Однако неизвестно, применялось ли там хотя бы одно устройство.

Во Франции же около 20 роботизированных экзоскелетов были развернуты в больницах, чтобы помочь пациентам снова ходить, по цене около 176 000 долларов за штуку.