Офис конгрессмена США подожгли из-за запрета TikTok

Девятнадцатилетнего парня из штата Висконсин арестовали в воскресенье утром за то, что он якобы поджег офис конгрессмена Гленна Гротмана. Подозреваемый, как пишут СМИ, был расстроен запретом TikTok, поскольку ожидал, что новоизбранный президент Дональд Трамп выполнит свое обещание не применять новый закон.

Как известно, TikTok не работал вчера в течение 14 часов, вызывая панику, возмущение и даже массовые звонки детей и подростков в 911. Но неназванный подозреваемый решил пойти еще дальше и устроил пожар, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет в WMTV.

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Что произошло

Полиция прибыла на место пожара около часа ночи по местному времени в воскресенье. Офис, арендованный депутатом-республиканцем, который голосовал за закон, обязывающий ByteDance продать TikTok или столкнуться с его запретом, не успел сгореть, но вход серьезно пострадал. Позже сотрудники полиции нашли парня возле торгового центра, где он признался, что устроил пожар.

Когда начался пожар, в здании никого не было, поэтому все обошлось лишь материальными потерями. Огонь смогли потушить с помощью обычных огнетушителей еще до прибытия пожарных. Согласно заявлению, пострадали двери, обшивка, немного окружающей территории и кондиционер.

Подозреваемый сейчас находится в тюрьме. На момент последнего заявления полиции его личность еще не была установлена, однако журналистам известен его возраст. Сам конгрессмен Гротман почти не высказывался по этому поводу ни в соцсетях, ни лично, ни через своих представителей. Единственное, что он сказал журналистам, это короткая фраза о том, что он "даже не знает, что произошло, кроме того, что кто-то пытался поджечь [офис] через TikTok".

Напомним, приложение TikTok исчезло для американских пользователей в субботу вечером, но вернулось в сеть в воскресенье днем после того, как новый президент Дональд Трамп заявил, что в понедельник после своей инаугурации в полдень он подпишет указ, который отсрочит запрет.