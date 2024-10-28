Более быстрые чипы M4, M4 Pro и M4 Max

Очевидно, что с новым поколением MacBook Pro мы получаем новую серию процессоров. Они будут иметь 10 ядер, по сравнению с 8 ядрами в M3. Потенциально мы можем увидеть подобное увеличение количества ядер в M4 Pro и M4 Max, хотя конкретных данных об этом нет. M4 примерно на 20-25% быстрее M3, пишет 24 Канал.

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Больше памяти

Ожидается, что все типы компьютеров Mac на M4 будут иметь не менее 16 гигабайт оперативной памяти. Ранее MacBook Pro начинались с 8 гигабайт и могли обновляться до 16 и 24 гигабайт. Теперь вы сможете выбрать модель с максимальным объемом до 32 гигабайт.

Другая картина с чипами M4 Pro и M4 Max. Сейчас MacBook Pro предыдущего поколения на чипе M3 Pro начинается с 18 гигабайт, а M3 Max – с 36 гигабайт. Хотя прямого подтверждения этого нет, M4 Pro и M4 Max, вероятно, также начнут использовать дополнительную унифицированную память, возможно, 24 гигабайта на M4 Pro и 48 гигабайтов на M4 Max.

Три порта Thunderbolt на всех моделях

Согласно утечке упаковки и утечке распаковки, базовая модель M4 MacBook Pro будет иметь три порта Thunderbolt на всех моделях. Ранее базовая модель линейки M3 MacBook Pro имела только два порта Thunderbolt, причем оба находились на левой стороне.

Поддержка Wi-Fi 7

Apple, скорее всего, поддержит стандарт Wi-Fi 7 на будущих моделях M4 MacBook Pro, как это было сделано в линейке iPhone 16.

Wi-Fi 7 поддерживает скорость до 46 Гбит/с, что более чем в пять раз превышает скорость Wi-Fi 6E (9 Гбит/с). Wi-Fi 7 также работает на каналах 320 МГц и поддерживает диапазон 6 ГГц, что значительно уменьшает помехи и перегрузки сигнала.

Space Black на всех моделях

Согласно той самой утечке упаковки, вполне вероятно, что базовая модель M4 MacBook Pro будет выпускаться в цвете Space Black, а не Space Gray, как текущая модель.