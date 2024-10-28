Швидші чипи M4, M4 Pro та M4 Max

Очевидно, що з новим поколінням MacBook Pro ми отримуємо нову серію процесорів. Вони матимуть 10 ядер, порівняно з 8 ядрами у M3. Потенційно ми можемо побачити подібне збільшення кількості ядер в M4 Pro і M4 Max, хоча конкретних даних про це немає. M4 приблизно на 20-25% швидший за M3, пише 24 Канал.

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Більше пам'яті

Очікується, що всі типи комп'ютерів Mac на M4 матимуть щонайменше 16 гігабайтів оперативної пам'яті. Раніше MacBook Pro починалися з 8 гігабайтів і могли оновлюватися до 16 і 24 гігабайтів. Тепер ви зможете обрати модель із максимальним обсягом до 32 гігабайтів.

Інша картина з чипами M4 Pro і M4 Max. Наразі MacBook Pro попереднього покоління на чипі M3 Pro починається з 18 гігабайтів, а M3 Max – з 36 гігабайтів. Хоча прямого підтвердження цього немає, M4 Pro і M4 Max, ймовірно, також почнуть використовувати додаткову уніфіковану пам’ять, можливо, 24 гігабайти на M4 Pro і 48 гігабайтів на M4 Max.

Три порти Thunderbolt на всіх моделях

Згідно з витоком упаковки та витоком розпакування, базова модель M4 MacBook Pro матиме три порти Thunderbolt на всіх моделях. Раніше базова модель лінійки M3 MacBook Pro мала лише два порти Thunderbolt, причому обидва знаходилися на лівій стороні.

Підтримка Wi-Fi 7

Apple, швидше за все, підтримає стандарт Wi-Fi 7 на майбутніх моделях M4 MacBook Pro, як це було зроблено в лінійці iPhone 16.

Wi-Fi 7 підтримує швидкість до 46 Гбіт/с, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість Wi-Fi 6E (9 Гбіт/с). Wi-Fi 7 також працює на каналах 320 МГц і підтримує діапазон 6 ГГц, що значно зменшує перешкоди та перевантаження сигналу.

Space Black на всіх моделях

Згідно з тим самим витоком пакування, цілком імовірно, що базова модель M4 MacBook Pro буде випускатися в кольорі Space Black, а не Space Gray, як поточна модель.