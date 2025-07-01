Как Дональд Трамп собирается победить Китай в гонке искусственного интеллекта

Белый дом представил детальный план действий, направленный на закрепление лидерства Соединенных Штатов в сфере искусственного интеллекта. Новая стратегия охватывает ряд инициатив –от ускорения инноваций до формирования международных стандартов. Все это должно обеспечить преимущество США в глобальной технологической гонке, но есть и некоторые спорные моменты.

Какие главные направления новой стратегии Трампа?

План действий, состоящий из 28 страниц и имеющий название "Победа в гонке: План действий Америки по искусственному интеллекту", сосредоточен на трех ключевых направлениях: ускорении инноваций в сфере ИИ, развитии инфраструктуры ИИ в США и обеспечении глобального лидерства Соединенных Штатов в этой области. Он включает более 90 федеральных инициатив, пишет 24 Канал со ссылкой на главный документ Winning the Race: America's AI Action Plan.

Смотрите также Экспериментальная модель OpenAI получила золото на Международной математической олимпиаде

Для реализации этих задач администрация обязалась сократить регуляторные барьеры, которые тормозят развитие ИИ-технологий. В частности, речь идет об ускорении процесса выдачи разрешений для строительства крупных инфраструктурных объектов, таких как центры обработки данных, необходимые для функционирования и обучения систем искусственного интеллекта. Этот первый столп инноваций сосредоточен на создании экосистемы, где частный сектор может процветать без чрезмерных регуляторных препятствий, и он предусматривает устранение бюрократической волокиты и обременительных правил, в частности путем отказа от постоянных федеральных расследований по любому вопросу. Сейчас это замедляет инновации в ИИ. Администрация также стремится ограничить регулирование ИИ на уровне штатов, угрожая сокращением федерального финансирования штатам с обременительными правилами. Федеральная комиссия по связи должна оценивать, не препятствуют ли государственные нормы ИИ ее деятельности.

Второй столб сосредотачивается на расширении инфраструктуры ИИ, включая центры обработки данных и большие кластеры. Это предусматривает отмену определенных экологических норм, ранее регулировали строительство энергоемких объектов. Планируется сделать федеральные земли доступными для строительства центров обработки данных и объектов энергогенерации. Также предполагается ускорение экологических экспертиз с помощью ИИ. В планах также расширить электрическую сеть США для поддержки растущего спроса со стороны отрасли искусственного интеллекта. Это включает предотвращение преждевременного вывода из эксплуатации критически важных энергогенерирующих ресурсов и оптимизацию технологий управления сетью.

Важным аспектом является усиление американского производства полупроводников, чтобы уменьшить зависимость от иностранных технологий, особенно китайских. Это поддерживается программой CHIPS R&D, что должно обеспечить высокую отдачу от инвестиций для американских компаний.

Важной составляющей плана является стремление США доминировать на мировом рынке ИИ. Стратегия предусматривает упрощение экспорта американских ИИ-моделей и технологий, чтобы усилить присутствие США в мире. Это включает инициативы по усилению контроля за экспортом чипов в Китай (чтобы помешать противникам получить доступ к передовым технологиям) и ограничение распространения китайских ИИ-моделей в США, поскольку они создают лишнюю конкуренцию и крадут конфиденциальные данные. Первое предусматривает использование функций проверки местонахождения на чипах ИИ и усиление мониторинга конечного использования в отдельных странах с высоким риском кражи технологий.

План также поощряет разработку ИИ-моделей с открытым исходным кодом, считая их ключевыми для стартапов, академических исследований и обработки конфиденциальных данных. Администрация стремится обеспечить стартапам и ученым доступ к большим вычислительным мощностям, в частности путем улучшения финансового рынка для вычислительных ресурсов.

Наконец, для поддержки следующего поколения производства, план предусматривает инвестиции в робототехнику, автономные системы и оборонные приложения. Это также включает усилия для отхода от Китая как центрального производственного центра. По рабочей силе, администрация поддерживает программу ИИ, ориентированную на работников, что включает расширение грамотности и навыков в сфере ИИ, оценку влияния ИИ на рынок труда и быструю переквалификацию рабочих.

Ложка дегтя

Кроме экономического и технологического лидерства, план имеет целью устранение так называемой "идеологической предвзятости" в системах ИИ. Администрация стремится гарантировать, что федеральные правительственные структуры будут использовать только те ИИ-системы, которые являются "нейтральными" и "свободными от партийной предвзятости". Это означает пересмотр правил и руководящих принципов, чтобы ИИ-модели не отражали определенных идеологических доктрин, таких как инициативы по разнообразию, равенства и инклюзии (DEI).

Хотя это, на первый взгляд, может казаться положительным шагом, мы уже видели пример его реализации в соцсетях. Если посмотреть на то, чем это обернулось, то можно предположить, что нас ждет расизм, дискриминация, рост нетерпимости и доминирование республиканских взглядов, где правда густо перемешана с выдумками, российской пропагандой, теориями заговоров о плоской Земле и вред вакцин, и другими глупостями, которым позволяют распространяться, прикрываясь свободой слова.

Какие выводы мы можем сделать?

Эти шаги призваны гарантировать, что американские ИИ-технологии будут оставаться конкурентоспособными и будут отвечать стратегическим интересам страны, а также обеспечивать надежные результаты во всех сферах применения.

В целом об этом плане можно сказать одно: он отражает отход от осторожного подхода предыдущей администрации в пользу более решительных действий, меньших ограничений и, как следствие, более слабой безопасности. Документ подчеркивает необходимость для Америки обладать самыми мощными системами искусственного интеллекта в мире, что, по мнению администрации, будет способствовать экономическому росту и созданию новых рабочих мест.