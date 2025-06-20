Программирование в эпоху ИИ

Аналитик по вопросам рисков Ян Бреммер сравнил совет учиться писать код с татуировками на лице. По его мнению, скоро у вас будет больше шансов найти хорошую работу с татуированным лицом, чем с навыками программирования. По его словам, индустрия, построена на мантре "учись кодировать", сейчас приходит в упадок под давлением искусственного интеллекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Смотрите также С ИИ каждый, кто работает за компьютером, скоро станет ненужным, – предупреждает инженер

Бреммер отметил, что еще несколько лет назад программирование было надежной тропой к стабильной карьере, однако сейчас ситуация кардинально изменилась – даже опытные разработчики вынуждены продавать личные вещи, чтобы выжить.

Последние данные Федерального резерва Нью-Йорка подтверждают это: уровень безработицы среди выпускников компьютерных специальностей превысил аналогичный показатель в журналистике, политологии и языковых науках. В частности, среди компьютерных инженеров безработица достигла 7,5%, а среди специалистов по компьютерным наукам – 6,1%, что выше среднего показателя в 5,8% для выпускников вузов в целом.

ИИ вытесняет людей

В разговоре с Бреммером историк Рутгер Брегман напомнил, что развитие технологий забирает рабочие места у работников офисного звена. Теперь вместо "изучайте программирование" мы слышим "изучайте искусственный интеллект". Но Брегман говорит, что эта новая тенденция так же рискованна, как и предыдущая.

Мы уже непреднамеренно создали класс "талантов в сфере искусственного интеллекта", которые знают, как программировать с помощью GitHub Copilot,

– говорит безнесмен Джо Прокопио, добавляя, что такие работники не создают действительно полезных продуктов.

По его мнению, индустрия уже не нуждается в новых программистах – она насыщена людьми, которых легко заменить генеративным ИИ, что создает посредственный код быстро и массово. Прокопио жестко подытожил: мы попали в замкнутый круг, где новые советы так же беспомощны, как и старые.