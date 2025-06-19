Сегодня об ИИ говорят в двух противоположных тонах, рассказывает 24 Канал. Первый звучит преимущественно из технологического сектора и утверждает, что ИИ не только превзойдет человеческий интеллект, но и уже радикально меняет мир и рынок труда.

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Второй звучит от тех, кто считает ИИ переоцененным "ничем", где его сторонники навязывают несовершенную технологию, которая только заполняет интернет спамом и вызывает проблемы с психическим здоровьем, не будучи по-настоящему полезной.

Важно! Искусственный интеллект (ИИ) это технология, которая пытается имитировать человеческое мышление благодаря математическим алгоритмам, но часто выдает ложные результаты, особенно в сложных задачах, например программирование или анализ данных.

Несмотря на эти противоречия, корпоративные руководители спешат внедрять непроверенные ИИ-системы, что приводит к росту увольнений среди "белых воротничков". Но если ИИ не может качественно выполнять работу, почему компании идут на такие шаги?

История Шона К.: от инженера до курьера

Шон К. рассказал изданию Independent о своем опыте. Работая в стартапе, он участвовал в переориентации компании на ИИ, добавляя соответствующие функции в программное обеспечение и пытаясь продать эти инновации клиентам. "Вскоре после такой реструктуризации и стратегии... меня уволили", – поделился он.

После потери работы инженер с зарплатой более 150000 долларов в год не мог найти новую должность, подав более 800 заявлений. В конце концов, он переехал в трейлер и начал работать на доставке еды через приложения, чтобы выжить, пока не получил временную работу подрядчика.

Я убежден, что каждый, чья работа выполняется за компьютером целый день, закончен. Это всего лишь вопрос времени,

– заявил Шон К.

Что действительно стоит за ИИ-автоматизацией

Технологический критик Эд Зитрон в своем недавнем анализе анализе отмечает, что массовые расходы Уолл-стрит на ИИ давно превысили разумные пределы, а финансовая реальность неудач технологии в замене человеческого труда заставляет компании прибегать к сокращениям.

Увольнения, как в случае Шона К., происходят не потому, что ИИ вдруг заменил всех, а как способ уменьшить расходы и улучшить маржу. Проще говоря, компании сокращают дорогих специалистов, чтобы показать инвесторам "успех" ИИ на бумаге, даже если технология не работает должным образом.

Хотя большие языковые модели (LLM), которые используются в ИИ, часто выдают код с ошибками, появился новый рынок "оценщиков ИИ" – контрактных работников, которые исправляют ошибки технологии за минимальную плату. Это позволяет компаниям, вроде бывшего работодателя Шона, аутсорсить его работу за часть стоимости. Этично ли это этично? Только в мире, где рост важнее всего. Имеет ли это бизнес-сенс? Только на короткий срок.

Зитрон предупреждает, что противоречие между миллиардами, потраченными на ИИ, и его реальными возможностями может привести к "субпрайм-кризису ИИ", где работники вынуждены нести финансовое бремя технологической индустрии. Компании жертвуют людьми, которые обеспечивают их работу, чтобы ИИ хорошо выглядел в отчетах.

Я боюсь, что десятки тысяч людей потеряют работу, а значительная часть технологической индустрии пострадает, когда поймет, что единственное, что может расти вечно, – это рак,

– пишет Зитрон.

Он критикует экономику, которая вознаграждает рост над инновациями, монополизацию над лояльностью и менеджмент над теми, кто действительно создает продукты.

История Шона К. является ярким примером того, как хайп вокруг ИИ разрушает жизнь работников, даже если технология еще не готова заменить человека. Компании, гонясь за краткосрочными прибылями, рискуют не только карьерами своих сотрудников, но и будущим всей индустрии.