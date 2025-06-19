Сьогодні про ШІ говорять у двох протилежних тонах, розповідає 24 Канал. Перший лунає переважно з технологічного сектору і стверджує, що ШІ не лише перевершить людський інтелект, а й уже радикально змінює світ і ринок праці.

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Другий звучить від тих, хто вважає ШІ переоціненим "нічим", де його прихильники нав’язують недосконалу технологію, яка лише заповнює інтернет спамом і викликає проблеми з психічним здоров’ям, не будучи по-справжньому корисною.

Важливо! Штучний інтелект (ШІ) це технологія, яка намагається імітувати людське мислення завдяки математичним алгоритмам, але часто видає помилкові результати, особливо в складних завданнях, як-от програмування чи аналіз даних.

Попри ці суперечності, корпоративні керівники поспішають впроваджувати неперевірені ШІ-системи, що призводить до зростання звільнень серед "білих комірців". Але якщо ШІ не може якісно виконувати роботу, чому компанії йдуть на такі кроки?

Історія Шона К.: від інженера до кур'єра

Шон К. розповів виданню Independent про свій досвід. Працюючи в стартапі, він брав участь у переорієнтації компанії на ШІ, додаючи відповідні функції до програмного забезпечення та намагаючись продати ці інновації клієнтам. "Невдовзі після такої реструктуризації та стратегії... мене звільнили", – поділився він.

Після втрати роботи інженер із зарплатою понад 150000 доларів на рік не міг знайти нову посаду, подавши понад 800 заяв. Зрештою, він переїхав у трейлер і почав працювати на доставці їжі через застосунки, щоб вижити, поки не отримав тимчасову роботу підрядника.

Я переконаний, що кожен, чия робота виконується за комп’ютером цілий день, закінчений. Це лише питання часу,

– заявив Шон К.

Що справді стоїть за ШІ-автоматизацією

Технологічний критик Ед Зітрон у своєму нещодавньому аналізі зазначає, що масові витрати Волл-стріт на ШІ давно перевищили розумні межі, а фінансова реальність невдач технології у заміні людської праці змушує компанії вдаватися до скорочень.

Звільнення, як у випадку Шона К., відбуваються не тому, що ШІ раптом замінив усіх, а як спосіб зменшити витрати та покращити маржу. Простіше кажучи, компанії скорочують дорогих спеціалістів, щоб показати інвесторам "успіх" ШІ на папері, навіть якщо технологія не працює належним чином.

Хоча великі мовні моделі (LLM), які використовуються в ШІ, часто видають код із помилками, з’явився новий ринок "оцінювачів ШІ" – контрактних працівників, які виправляють помилки технології за мінімальну плату. Це дозволяє компаніям, як-от колишньому роботодавцю Шона, аутсорсити його роботу за частину вартості. Чи етично це? Лише у світі, де зростання важливіше за все. Чи має це бізнес-сенс? Лише на короткий термін.

Зітрон попереджає, що суперечність між мільярдами, витраченими на ШІ, та його реальними можливостями може призвести до "субпрайм-кризи ШІ", де працівники змушені нести фінансовий тягар технологічної індустрії. Компанії жертвують людьми, які забезпечують їхню роботу, щоб ШІ мав хороший вигляд у звітах.

Я боюся, що десятки тисяч людей втратять роботу, а значна частина технологічної індустрії постраждає, коли зрозуміє, що єдине, що може рости вічно, – це рак,

– пише Зітрон.

Він критикує економіку, яка винагороджує зростання над інноваціями, монополізацію над лояльністю та менеджмент над тими, хто дійсно створює продукти.

Історія Шона К. є яскравим прикладом того, як хайп навколо ШІ руйнує життя працівників, навіть якщо технологія ще не готова замінити людину. Компанії, женучись за короткостроковими прибутками, ризикують не лише кар’єрами своїх співробітників, а й майбутнім усієї індустрії.