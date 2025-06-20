Програмування в епоху ШІ

Аналітик з питань ризиків Ян Бреммер порівняв пораду вчитися писати код з татуюваннями на обличчі. На його думку, скоро у вас буде більше шансів знайти хорошу роботу з татуйованим лицем, ніж із навичками програмування. За його словами, індустрія, побудована на мантрі "вчися кодувати", нині занепадає під тиском штучного інтелекту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

Дивіться також З ШІ кожен, хто працює за комп’ютером, скоро стане непотрібним, – попереджає інженер

Бреммер зазначив, що ще кілька років тому програмування було надійною стежкою до стабільної кар’єри, однак зараз ситуація кардинально змінилася – навіть досвідчені розробники вимушені продавати особисті речі, щоби вижити.

Останні дані Федерального резерву Нью-Йорка підтверджують це: рівень безробіття серед випускників комп’ютерних спеціальностей перевищив аналогічний показник у журналістиці, політології та мовних науках. Зокрема, серед комп’ютерних інженерів безробіття сягнуло 7,5%, а серед фахівців з комп’ютерних наук – 6,1%, що вище за середній показник у 5,8% для випускників вишів загалом.

ШІ витісняє людей

У розмові з Бреммером історик Рутгер Брегман нагадав, що розвиток технологій забирає робочі місця у працівників офісної ланки. Тепер замість "вивчайте програмування" ми чуємо "вивчайте штучний інтелект". Але Брегман каже, що ця нова тенденція так само ризикована, як і попередня.

Ми вже ненавмисно створили клас "талантів у сфері штучного інтелекту", які знають, як програмувати за допомогою GitHub Copilot,

– каже безнесмен Джо Прокопіо, додаючи, що такі працівники не створюють справді корисних продуктів.

На його думку, індустрія вже не потребує нових програмістів – вона насичена людьми, яких легко замінити генеративним ШІ, що створює посередній код швидко і масово. Прокопіо жорстко підсумував: ми потрапили в замкнене коло, де нові поради так само безпорадні, як і старі.