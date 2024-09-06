Флагманские смартфоны Google, Pixel 9 и 9 Pro, оснащены несколькими новыми функциями искусственного интеллекта, которые выделяют их на рынке смартфонов. Редакция Техно 24 выбрала 5 важных функции на основе технологии ИИ, из-за которых вы точно обратите внимание на новые пиксели.

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Новые скриншоты

Новое приложение Снимки экрана – это решение на основе искусственного интеллекта, предназначено для того, чтобы сделать вашу галерею скриншотов более функциональной. Он использует встроенный ИИ для обработки сделанных снимков экрана и позволяет пользователям выполнять действия непосредственно с них.

Например, теперь пользователи могут сделать скриншот подтверждения встречи и мгновенно добавить его в свой календарь. Этот эффективный подход превращает то, что раньше было захламленной галереей, в более полезный инструмент для повышения производительности.

Pixel Weather: обновленная погода

Для пользователей, которые часто проверяют обновления погоды, Pixel Weather представляет более упрощенный способ просмотра прогнозов. Интеграция искусственного интеллекта обобщает сложные погодные данные в удобные для чтения текстовые блоки, устраняя необходимость просеивать детальные графики и цифры. Дружественный, визуально привлекательный дизайн приложения также улучшает общий пользовательский опыт.

Pixel Studio – ИИ иллюстрации

Google также добавил приложение Pixel Studio – инструмент для создания изображений на основе искусственного интеллекта. Подобно интеллектуальным функциям Apple, Pixel Studio позволяет пользователям создавать иллюстрации на основе простых текстовых подсказок.

Хотя пользователи не могут загрузить все созданные изображения сразу, возможность редактировать подсказки и настраивать изображения предлагает творческую платформу для рассказа историй и художественного самовыражения.

Add Me – если некому вас сфотографировать

Функция Add Me в Pixel 9 и 9 Pro позволяет пользователям объединять две отдельные фотографии в одно целостное изображение – практическое решение для групповых снимков. Эта функция благодаря искусственному интеллекту позволяет двум людям по очереди фотографировать друг друга, а затем объединять снимки, гарантируя, что на конечном изображении будет присутствовать каждый. Со штативом и таймером пользователи могут экспериментировать с созданием веселых и памятных снимков.

Magic Editor: новый подход к редактированию фотографий

Функция Reimagine у Magic Editor от Google выводит редактирование фотографий с помощью искусственного интеллекта на новый уровень. Пользователи могут выбрать часть фотографии и предоставить текстовую подсказку для воспроизведения этой части. Затем ИИ генерирует несколько вариантов на основе подсказки, позволяя пользователям выбрать лучший вариант. Хотя процесс генерации может занять некоторое время, результаты предлагают креативные и часто впечатляющие альтернативы оригинальному изображению.

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Благодаря этим новым функциям искусственного интеллекта Pixel 9 и 9 Pro еще раз демонстрируют, как ИИ может улучшить функциональность смартфонов. Сосредоточенность Google на повышении производительности, креативности и удобства использования с помощью ИИ гарантирует, что серия Pixel имеет все шансы остаться среди лидеров на рынке флагманских смартфонов 2024 года.