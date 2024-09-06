Флагманські смартфони Google, Pixel 9 і 9 Pro, оснащені кількома новими функціями штучного інтелекту, які виділяють їх на ринку смартфонів. Редакція Техно 24 вибрала 5 важливих функції на основі технології ШІ, через які ви точно звернете увагу на нові пікселі.

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Нові скриншоти

Новий застосунок Знімки екрана – це рішення на основі штучного інтелекту, призначене для того, щоб зробити вашу галерею скриншотів більш функціональною. Він використовує вбудований ШІ для обробки зроблених знімків екрана і дозволяє користувачам виконувати дії безпосередньо з них.

Наприклад, тепер користувачі можуть зробити скриншот підтвердження зустрічі та миттєво додати його до свого календаря. Цей ефективний підхід перетворює те, що раніше було захаращеною галереєю, на більш корисний інструмент для підвищення продуктивності.

Pixel Weather: оновлена погода

Для користувачів, які часто перевіряють оновлення погоди, Pixel Weather представляє більш спрощений спосіб перегляду прогнозів. Інтеграція штучного інтелекту узагальнює складні погодні дані у зручні для читання текстові блоки, усуваючи необхідність просіювати детальні графіки та цифри. Дружній, візуально привабливий дизайн застосунку також покращує загальний користувацький досвід.

Pixel Studio – ШІ ілюстрації

Google також додав застосунок Pixel Studio – інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Подібно до інтелектуальних функцій Apple, Pixel Studio дозволяє користувачам створювати ілюстрації на основі простих текстових підказок.

Хоча користувачі не можуть завантажити всі створені зображення одразу, можливість редагувати підказки та налаштовувати зображення пропонує творчу платформу для розповіді історій та художнього самовираження.

Add Me – якщо нема кому вас сфотографувати

Функція Add Me у Pixel 9 і 9 Pro дозволяє користувачам об'єднувати дві окремі фотографії в одне цілісне зображення – практичне рішення для групових знімків. Ця функція завдяки штучному інтелекту дозволяє двом людям по черзі фотографувати одне одного, а потім об'єднувати знімки, гарантуючи, що на кінцевому зображенні буде присутній кожен. Зі штативом і таймером користувачі можуть експериментувати зі створенням веселих і пам'ятних знімків.

Magic Editor: новий підхід до редагування фотографій

Функція Reimagine у Magic Editor від Google виводить редагування фотографій за допомогою штучного інтелекту на новий рівень. Користувачі можуть вибрати частину фотографії та надати текстову підказку для відтворення цієї частини. Потім ШІ генерує кілька варіантів на основі підказки, дозволяючи користувачам вибрати найкращий варіант. Хоча процес генерації може зайняти деякий час, результати пропонують креативні і часто вражаючі альтернативи оригінальному зображенню.

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Завдяки цим новим функціям штучного інтелекту Pixel 9 і 9 Pro ще раз демонструють, як ШІ може покращити функціональність смартфонів. Зосередженість Google на підвищенні продуктивності, креативності та зручності використання за допомогою ШІ гарантує, що серія Pixel має усі шанси залишитися серед лідерів на ринку флагманських смартфонів 2024 року.