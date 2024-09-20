Telegram запретили госслужащим: вот почему вам тоже не следует им пользоваться

В пятницу, 20 сентября, Национальный координационный центр кибербезопасности Украины сообщил об ограничении использования Telegram для госслужащих. Его ввели из-за возможного доступа российских спецслужб к информации и личным сообщениям пользователей.

В то же время запрет не распространяется на частное пользование мессенджером, однако существует немало факторов из-за которых вы можете дважды подумать перед тем, как использовать Telegram. Техно 24 рассказывает почему лучше выбрать другой мессенджер.

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Telegram давно стал широко популярным приложением для обмена сообщениями благодаря синхронизации с несколькими устройствами, функциям обмена файлами и сохранению чатов. Однако, как ни парадоксально, но именно его удобство делает его потенциально не безопасным приложением для общения и далеко не лучшим выбором для тех кто заботится о своей безопасности

Отсутствие сквозного шифрования по умолчанию

Многие пользователи считают, что чаты в Telegram автоматически защищены сквозным шифрованием, подобно WhatsApp и Signal. Однако это не так. Telegram шифрует сообщения только во время передачи между вашим устройством и серверами, оставляя их на этих серверах, чтобы к ним можно было получить доступ с разных устройств.

Хотя Telegram предлагает сквозное шифрование в "секретных чатах", их нужно включить вручную (конечно большинство пользователей этого не делают). Если вы забудете запустить секретный чат или если другой человек не сделает этого, ваши разговоры не будут иметь высокого уровня защиты конфиденциальности.

Сбор контактных данных

По умолчанию Telegram собирает контактную информацию с вашего телефона. Приложение использует эти данные, чтобы сообщить вам, когда контакт присоединяется к платформе, отображая сохраненное вами имя, а не его имя пользователя в Telegram. Хотя Telegram сохраняет только основные данные, такие как имена и номера телефонов, эта практика может вызвать беспокойство у пользователей, которые заботятся о конфиденциальности.

Более того, политика конфиденциальности Telegram демонстрирует, что приложение использует анонимные наборы телефонных номеров, чтобы оценить, сколько ваших контактов также есть в Telegram, показывая эти данные, когда вы открываете функцию "Пригласить друзей".

Ограниченная поддержка пользователей

Telegram не предлагает широкой поддержки клиентов. Если у вас возникла проблема, основными вариантами получения помощи являются обращение в Telegram через X (бывший Twitter), заполнение формы поддержки или использование функции "Задать вопрос" в приложении, которая работает на волонтерских началах.

Хотя вы можете получить ответ, это не гарантирует быстрой и надежной поддержки. В случае более серьезных проблем, найти помощь от кого-то из сотрудников компании может быть сложно.

Внедрение рекламы и подписки

Поскольку Telegram продолжает расти, потребность в монетизации становится неизбежной. В конце 2021 – начале 2022 года Telegram ввел рекламу в публичных каналах с более чем 1 000 подписчиков, хотя она не появляется в частных или групповых чатах. Хотя реклама не является навязчивой, ее присутствие все равно может раздражать, особенно для пользователей, которые привыкли к работе без рекламы.

В июне 2022 года Telegram также запустил премиум-подписку, предлагая пользователям дополнительные функции, такие как загрузка файлов большего размера, эксклюзивные стикеры и больше папок чата. Однако покупка Telegram Premium для большинства пользователей практически лишена смысла особенно если сравнивать с другими приложениями для обмена сообщениями, которые не содержат рекламы или подписок.

Арест Дурова во Франции

Арест Дурова произошел после того, как французские власти выдвинули обвинения, утверждая, что платформа для обмена сообщениями использовалась для распространения контента с сексуальным насилием над детьми и торговли наркотиками, и что компания отказалась сотрудничать со следствием.

После этого инцидента Telegram начал сотрудничать с властями Франции и других стран, а также сообщил о том, что отныне будет модерировать частные группы и чаты.

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Дальнейшая судьба Telegram в Украине

Пока точно неизвестно продолжит ли Украина принимать более жесткие меры по ограничению Telegram. Ранее ряд ведомств и должностных лиц отмечали, что Telegram, несмотря на очевидную опасность, приносит немало пользы для людей, которые активно используют его, как постоянный источник информации. В этом отношении существует риск влияния пропаганды, однако при надлежащей информационной гигиены мессенджер можно использовать, как удобный инструмент.

Тем не менее, немало пользователей определили для себя пользоваться Telegram или нет, а некоторые только встанут перед чем выбором.