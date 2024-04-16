Для организаций, которым нужна версия Office, способная работать в автономном режиме, остается доступной версия Office LTSC 2021. Однако, его поддержку планируется прекратить 13 октября 2026 года.

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Будущий выпуск Office 2024 LTSC, дебют которого запланирован на конец этого года, будет доступен в виде коммерческой предварительной версии уже в апреле 2024 года.

Оба пакета Office 2024 и Office 2024 LTSC получат пятилетнюю поддержку в Windows 10 и Windows 11.

Однако новые версии будут предлагать лишь часть новых функций, доступных в облачном Microsoft 365 E3. Среди них:

функции управления совещаниями,

расширенные возможности поиска в Outlook,

динамические диаграммы и массивы в Excel.

Примечательно, что в Office LTSC 2024 не будет поддержки облачных функций, таких как сотрудничество в реальном времени и автоматизация на основе искусственного интеллекта.

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Для организаций, которые используют Exchange Server 2016 и Exchange Server 2019, Microsoft планирует представить новую версию платформы во второй половине следующего года. До того времени, клиентам, желающим продолжать использовать Exchange Server локально, корпорация Microsoft рекомендует перейти на Exchange Server 2019, гарантируя беспрепятственный переход на новую версию после ее выпуска.