Для організацій, яким потрібна версія Office, здатна працювати в автономному режимі, залишається доступною версія Office LTSC 2021. Проте, його підтримку планується припинити 13 жовтня 2026 року.

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Майбутній випуск Office 2024 LTSC, дебют якого заплановано на кінець цього року, буде доступний у вигляді комерційної попередньої версії вже у квітні 2024 року.

Обидва пакети Office 2024 і Office 2024 LTSC отримають п'ятирічну підтримку в Windows 10 і Windows 11.

Однак нові версії пропонуватимуть лише частину нових функцій, доступних у хмарному Microsoft 365 E3. Серед них:

функції управління нарадами,

розширені можливості пошуку в Outlook,

динамічні діаграми та масиви в Excel.

Примітно, що в Office LTSC 2024 не буде підтримки хмарних функцій, таких як співпраця в реальному часі та автоматизація на основі штучного інтелекту.

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Для організацій, які використовують Exchange Server 2016 і Exchange Server 2019, Microsoft планує представити нову версію платформи в другій половині наступного року. До того часу, клієнтам, які бажають продовжувати використовувати Exchange Server локально, корпорація Microsoft рекомендує перейти на Exchange Server 2019, гарантуючи безперешкодний перехід на нову версію після її випуску.