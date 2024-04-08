Полное солнечное затмение 2024: как и где смотреть онлайн 8 апреля

В понедельник, 8 апреля, над северной Мексикой, частями 15 штатов США и юго-востоком Канады произойдет долгожданное небесное событие - полное солнечное затмение. Луна полностью закроет Солнце, что создаст условия для одного из крупнейших наблюдаемых затмений в истории человечества.

К сожалению его невозможно будет наблюдать собственными глазами с территории Украины, однако не стоит расстраиваться, ведь его можно будет посмотреть онлайн. 24 Канал подготовил короткий гайд как и где смотреть самое большое солнечное затмение 2024 года.

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NASA будет проводить прямую трансляцию события и посмотреть ее вы сможете прямо здесь, на нашем сайте. Трансляция начнется в 20:00 по киевскому времени.

Солнечное затмение: прямая трансляция

Как все будет происходить

Во время полного солнечного затмения Луна выравнивается между Землей и Солнцем, становясь почти такого же размера, как и само Солнце. Это выравнивание приводит к короткому периоду полного затмения, во время которого Луна полностью закрывает солнечный диск, продолжительность которого зависит от местоположения зрителя.

Центральная тень Луны коснется Земли на восходе солнца в Тихом океане возле острова Старбак в Кирибати. Затем тень пересечет Землю за 3 часа 16 минут, прежде чем окончательно исчезнет на закате солнца в Атлантическом океане к северу от Азорских островов.

Те, кому посчастливится оказаться на пути затмения, станут свидетелями самого длинного затмения на суше со времен полного солнечного затмения 11 июля 2010 года на острове Пасхи/Рапа Нуи, которое продлится 4 минуты 28 секунд.

затмение пройдет путь длиной около 16 000 километров, причем меньше половины пути пройдет над сушей. По прогнозам, затмению понадобится 68 минут, чтобы пройти через Северную Америку, включая Мексику, 15 штатов США и Канаду.Путь солнечного затмения / Фото Michael Zeiler/GreatAmericanEclipse

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Различные платформы, в том числе timeanddate, также будут предлагать прямую трансляцию этого события, предоставляя отчеты в режиме реального времени и справочную информацию, пока мир готовится стать свидетелем небесного зрелища 8 апреля 2024 года.