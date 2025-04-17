Пошлины Трампа угрожают срыву запуска Tesla Cybercab и электрогрузовиков Semi в США

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Илон Маск стал одним из его ближайших соратников – и одновременно оказался в центре общественного возмущения из-за внедрения новых реформ. Иронично, но именно компании, принадлежащие Маску, могут больше всего пострадать от новых повышенных пошлин на импорт автокомпонентов в США.

В частности, Tesla не сможет своевременно начать серийное производство беспилотного такси Cybercab на заводе в Техасе, а также электрогрузовиков Semi, которые сейчас выпускаются малыми партиями на пилотной линии в Неваде, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Массовое производство этих моделей предполагалось после запуска полноценного производственного комплекса, строительство которого было запланировано на текущий год.

Как объясняют источники, Tesla нуждается в китайских комплектующих для налаживания серийного производства обеих моделей в США.

Если начальную ставку дополнительной пошлины на уровне 34% компания еще могла бы выдержать с убытками, но без критических последствий, то дальнейшее обострение торгового противостояния с Китаем сделало импорт необходимых деталей фактически невыгодным.

Напомним, что до апреля ставка так называемых "возмездных пошлин" на китайские товары, импортируемые в США, выросла до 84%, а затем – до 125%. С учетом основной ставки в 20% для импорта из Китая, эффективная ставка пошлины достигла 145%.

Ранее ожидалось, что Tesla начнет получать китайские составляющие для пилотного запуска Cybercab и Semi в октябре этого года, с целью налаживания массового производства в 2026 году. Однако введенные Трампом пошлины поставили эти планы под угрозу.

Отметим, что компания Tesla не игнорировала угрозу торговой войны. В течение последних двух лет она уже приняла определенные меры, однако этого оказалось недостаточно для преодоления нового уровня таможенного давления.