Chrysler показал автомобильный интерьер будущего без руля, но с двумя сенсорными дисплеями

Концерн Stellantis на CES 2023 показал концепт входящей в его состав марки Chrysler. В этом году дело ограничилось лишь фрагментом интерьера, позволяющим оценить взгляд дизайнеров марки на будущее эргономики.

Внимание публики призван был привлечь эскиз интерьера, сконцентрированный на двух передних местах, разделенных массивным подлокотником. Если в прошлогоднем Airflow к услугам жителей переднего ряда сидений было целых четыре дисплея, то теперь их количество сократилось до двух, но в совокупности они растянулись на всю переднюю панель.

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Поскольку Chrysler по-прежнему говорит о внедрении автопилота только третьего уровня AutoDrive, подразумевающего вмешательство водителя в процесс управления, то один из сенсорных дисплеев на передней панели явно смещен к водителю.



Интерьер будущего от Chrysler.

Физических кнопок управления на эскизе не видно совсем, но это не в полной мере новаторская идея – многие современные электромобили этим грешат уже сейчас. Привычных органов управления в виде руля и педалей на эскизе тоже не видно, но учитывая умеренную степень автоматизации процесса вождения, в серийном воплощении на их появление можно смело рассчитывать.



Футуристический концепт кокпита.

Основная идея, сопровождающая демонстрацию интерьера, заключается в высокой степени интеграции всех программных решений, используемых автовладельцем как внутри машины, так и вне ее в повседневной жизни. Искусственный интеллект будет буквально изучать привычки и предпочтения каждого водителя, допущенного к управлению машиной, и автоматически применять индивидуальные настройки.

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Конечно, предусмотрен и голосовой интерфейс, а распознавать водителя машина будет по совокупности биометрических факторов. Мультимедийная система будущих электромобилей Chrysler сможет предложить не только караоке и режим медитации для расслабления, но и игровые программы. К 2028 году Chrysler намерена полностью перейти на электротягу.