Samsung официально сообщила дату презентации Galaxy S25 и других устройств

После нескольких месяцев утечек и слухов Samsung официально подтвердила дату следующего мероприятия Unpacked, на котором будет представлена флагманская серия смартфонов Galaxy S25. Компания Samsung опубликовала официальный тизер события.

Когда ждать презентацию

Помните ли вы декабрьскую утечку информации, в которой инсайдер Эван Бласс показал всему миру якобы рекламный баннер Samsung, который, по его словам, будет анонсировать презентацию? Он оказался абсолютно правдивым, поскольку корейская компания опубликовала то же изображение с четырьмя смартфонами и той же самой датой, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Samsung.

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Поэтому, презентация Samsung Unpacked 2025 состоится 22 января в Сан-Хосе, Калифорния. Все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию на Samsung.com, Samsung Newsroom и YouTube-канале Samsung.

Анонс презентации Unpacked: видео

Samsung называет свою презентацию "следующим большим скачком в сфере мобильного ИИ". В ролике мы можем видеть явный тизер голосового помощника Bixby, о новых возможностях которого уже давно ходят слухи. Компания собирается усилить его с помощью искусственного интеллекта Gemini, предоставив новые возможности. В частности, вероятно, следует ожидать непрерывных разговоров, не требующих постоянного нажатия на кнопку записи, интеграции с приложениями на смартфоне, лучшее понимание контекстов и многое другое.

Приготовьтесь к более естественному и интуитивному искусственному интеллекту. Приближается следующая эволюция искусственного интеллекта Galaxy, которая изменит то, как вы взаимодействуете с миром ежедневно. Новая серия Galaxy S снова установит новую планку для мобильного искусственного интеллекта сейчас и в будущем,

– говорится в объявлении компании.

Кроме того, Samsung раскрыла преимущества предварительного бронирования будущих устройств. Предварительно зарезервировав любой из телефонов Galaxy S25, пользователи могут получить кредит в размере 50 долларов или "подарок за резервирование", который можно использовать для приобретения других соответствующих товаров, включая чехлы, часы Galaxy, планшеты Galaxy и прочее.

Samsung также предлагает шанс выиграть подарочную карту Samsung номиналом 5 000 для каждого, кто сделает предварительный заказ, без необходимости совершения покупки. Резервирование является абсолютно бесплатным и требует только адреса электронной почты.

Компания также отмечает, что пользователи могут сэкономить до 1250 долларов, что включает в себя выгоду от обмена старого устройства на новое.

Ожидается, что кроме трио смартфонов серии Galaxy S25, во время мероприятия Unpacked Samsung также покажет долгожданный Galaxy S25 Slim и гарнитуру Galaxy XR под кодовым названием "Project Moohan". Galaxy Ring 2 также может появиться во время мероприятия.