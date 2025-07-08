Недавнее обновление до Android 16, которое должно было стать шагом вперед для пользователей Google Pixel, обернулось настоящей головной болью, рассказывает 24 Канал.

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Проблемы возникли после обновления Android 16 выпущенного в начале июня. Оно должно было принести пользователям Google Pixel новые возможности, в частности расширенный режим защиты от мошенников во время звонков. Однако вместо этого многие столкнулись с рядом неприятных багов, которые затрагивают базовую функциональность устройства.

На что жалуются пользователи

На форуме поддержки Pixel Phone Help собралось немало жалоб на проблемы со смартфонами. Пользователи жалуются на такие неполадки:

Экран не реагирует на прикосновения или делает это с задержкой.

При нажатии кнопки питания дисплей или не включается, или активируется очень медленно.

Резкие перепады яркости без видимых причин.

Проблемы со сканером отпечатков пальцев, который или не распознает отпечаток, или работает слишком медленно.

Нестабильность интерфейса после разблокировки, включая "зависание" и аварийное закрытие приложений.

Владельцы смартфонов активно делятся своим опытом, отмечая, что перезапуск устройства помогает лишь временно. Через несколько часов проблемы возвращаются.

Один из экспертов Google предложил сбросить адаптивную яркость через настройки ("Настройки" > "Приложения" > "Все приложения" > "Службы состояния устройства" > "Память и кэш" > "Очистить хранилище" > "Сбросить адаптивную яркость"). Некоторые пользователи сообщили, что этот совет частично улучшил ситуацию, но ни один из методов не решает проблему полностью.

Google уже подтвердила наличие бага и работает над его устранением, но точных сроков выпуска исправления пока нет. Это особенно обидно, ведь Pixel всегда считались эталоном для Android-экосистемы. Эти смартфоны первыми получают обновления с самыми свежими и порой даже эксклюзивными функциями ОС, однако они нередко страдают от багов и недоработок.