Нещодавнє оновлення до Android 16, яке мало стати кроком вперед для користувачів Google Pixel, обернулося справжнім головним болем, розповідає 24 Канал.

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Проблеми виникли після оновлення Android 16 випущеного на початку червня. Воно мало принести користувачам Google Pixel нові можливості, зокрема розширений режим захисту від шахраїв під час дзвінків. Однак замість цього багато хто зіткнувся з низкою неприємних багів, які зачіпають базову функціональність пристрою.

На що скаржаться користувачі

На форумі підтримки Pixel Phone Help назбиралося чимало скарг на проблеми зі смартфонами. Користувачі жаліються на такі неполадки:

Екран не реагує на дотики або робить це із затримкою.

При натисканні кнопки живлення дисплей або не вмикається, або активується дуже повільно.

Різкі перепади яскравості без видимих причин.

Проблеми зі сканером відпечатків пальців, який або не розпізнає відбиток, або працює надто повільно.

Нестабільність інтерфейсу після розблокування, включно з "зависанням" та аварійним закриттям додатків.

Власники смартфонів активно діляться своїм досвідом, зазначаючи, що перезапуск пристрою допомагає лише тимчасово. Через кілька годин проблеми повертаються.

Один із експертів Google запропонував скинути адаптивну яскравість через налаштування ("Налаштування" > "Додатки" > "Усі додатки" > "Служби стану пристрою" > "Пам’ять і кеш" > "Очистити сховище" > "Скинути адаптивну яскравість"). Деякі користувачі повідомили що ця порада частково покращила ситуацію, але жоден із методів не вирішує проблему повністю.

Google вже підтвердила наявність бага та працює над його усуненням, але точних термінів випуску виправлення поки немає. Це особливо прикро, адже Pixel завжди вважалися еталоном для Android-екосистеми. Ці смартфони першими отримують оновлення з найсвіжішими і часом навіть ексклюзивними функціями ОС, однак вони не рідко страждають від багів та недопрацювант.