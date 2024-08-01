Пользователи недолюбливают продукты, в которых есть искусственный интеллект

Недавнее исследование показало, что добавление функций искусственного интеллекта в продукты существенно отталкивает потребителей, что свидетельствует о растущей негативной реакции на эту технологию. Поэтому стартапы, которые делают акцент на функциях ИИ в своем продукте, вероятно, делают огромную ошибку.

В исследовании, опубликованном в Journal of Hospitality Marketing & Management, приняли участие 1000 респондентов, которым представили описания продуктов. Результаты оказались однозначными: продукты, которые рекламируются как такие, использующие искусственный интеллект, неизменно имеют меньшую популярность среди потребителей.

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Ведущий автор исследования Месут Чичек (Mesut Cicek), клинический доцент кафедры маркетинга Университета штата Вашингтон, объяснил этот феномен:

Когда упоминается ИИ, это, как правило, снижает эмоциональное доверие, что, в свою очередь, уменьшает намерения совершить покупку. Мы обнаружили, что эмоциональное доверие играет решающую роль в том, как потребители воспринимают продукты с искусственным интеллектом.

В одном из экспериментов участники были менее склонны покупать смарт-телевизоры, когда в их описании упоминался "искусственный интеллект". И наоборот, отдельная группа была более склонна покупать тот же телевизор, когда термин "искусственный интеллект" отсутствовал.

Этот эффект был еще более выраженным для покупок с высокой степенью риска, таких как дорогая электроника или медицинские приборы, где потребители были очень осторожными в отношении потенциальных денежных потерь или рисков для безопасности.

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Как показывает исследование, ключ к завоеванию доверия потребителей и увеличению продаж может заключаться в акцентировании на ощутимых преимуществах и особенностях, а не в том, чтобы полагаться на привлекательность искусственного интеллекта.