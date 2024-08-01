У дослідженні, опублікованому в Journal of Hospitality Marketing & Management, взяли участь 1000 респондентів, яким представили описи продуктів. Результати виявилися однозначними: продукти, які рекламуються як такі, що використовують штучний інтелект, незмінно мають меншу популярність серед споживачів.

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Провідний автор дослідження Месут Чічек (Mesut Cicek), клінічний доцент кафедри маркетингу Університету штату Вашингтон, пояснив цей феномен:

Коли згадується ШІ, це, як правило, знижує емоційну довіру, що, своєю чергою, зменшує наміри зробити покупку. Ми виявили, що емоційна довіра відіграє вирішальну роль у тому, як споживачі сприймають продукти зі штучним інтелектом.

В одному з експериментів учасники були менш схильні купувати смарт-телевізори, коли в їхньому описі згадувався "штучний інтелект". І навпаки, окрема група була більш схильна купувати той самий телевізор, коли термін "штучний інтелект" був відсутній.

Цей ефект був ще більш вираженим для покупок з високим ступенем ризику, таких як дорога електроніка або медичні прилади, де споживачі були дуже обережними щодо потенційних грошових втрат або ризиків для безпеки.

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Як показує дослідження, ключ до завоювання довіри споживачів і збільшення продажів може полягати у наголошуванні на відчутних перевагах та особливостях, а не у тому, щоб покладатися на привабливість штучного інтелекту.