Украинские школьники отправили на МКС биомедицинский эксперимент на ракете SpaceX

В понедельник, 4 ноября, с мыса Канаверал, штат Флорида, что в США, стартовала ракета SpaceX-31 с новаторским научным экспериментом. Создали его ученики Сколевской общеобразовательной школы № 2 в Украине в рамках Всеукраинской программы школьных космических экспериментов (SSEP).

Ученический проект под названием "Приготовление биомедицинских гидрогелей в условиях микрогравитации" имеет целью изучить свойства гидрогелей в космосе, чтобы способствовать будущим биомедицинским достижениям, сообщает 24 Канал со ссылкой на МАНУ.

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Эксперимент, разработан командой Сколевской средней школы при поддержке School To Go, достиг Международной космической станции (МКС) на борту космического корабля SpaceX Dragon.

Эта возможность является частью уникальной образовательной инициативы, направленной на популяризацию науки и STEAM-образования среди молодых украинцев, чтобы вдохновить новое поколение исследователей и инноваторов.

Малая академия наук (МАН) Украины, которая присоединилась к программе SSEP в 2021 году, уже в третий раз способствовала запуску украинского ученического проекта на МКС. До привлечения МАН участие в программе SSEP ограничивалось учениками из Соединенных Штатов Америки.

Участие в миссиях SSEP предоставляет украинским студентам чрезвычайный практический опыт научных исследований,

– сказал Станислав Довгий, президент SAS.

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Украинская команда была среди избранных участников 18-й миссии SSEP, что стало еще одним успешным сотрудничеством в сфере международных космических исследований и STEAM-образования.