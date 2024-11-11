Учнівський проєкт під назвою "Приготування біомедичних гідрогелів в умовах мікрогравітації" має на меті вивчити властивості гідрогелів у космосі, щоб сприяти майбутнім біомедичним досягненням, повідомляє 24 Канал з посиланням на МАНУ.
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Експеримент, розроблений командою Сколівської середньої школи за підтримки School To Go, досяг Міжнародної космічної станції (МКС) на борту космічного корабля SpaceX Dragon.
Мала академія наук (МАН) України, яка приєдналася до програми SSEP у 2021 році, вже втретє сприяла запуску українського учнівського проєкту на МКС. До залучення МАН участь у програмі SSEP обмежувалася учнями зі Сполучених Штатів Америки.
Участь у місіях SSEP надає українським студентам надзвичайний практичний досвід наукових досліджень,
– сказав Станіслав Довгий, президент SAS.
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Українська команда була серед обраних учасників 18-ї місії SSEP, що стало ще однією успішною співпрацею у сфері міжнародних космічних досліджень та STEAM-освіти.