Учнівський проєкт під назвою "Приготування біомедичних гідрогелів в умовах мікрогравітації" має на меті вивчити властивості гідрогелів у космосі, щоб сприяти майбутнім біомедичним досягненням, повідомляє 24 Канал з посиланням на МАНУ.

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Експеримент, розроблений командою Сколівської середньої школи за підтримки School To Go, досяг Міжнародної космічної станції (МКС) на борту космічного корабля SpaceX Dragon.

Ця можливість є частиною унікальної освітньої ініціативи, спрямованої на популяризацію науки та STEAM-освіти серед молодих українців, щоб надихнути нове покоління дослідників та інноваторів.

Мала академія наук (МАН) України, яка приєдналася до програми SSEP у 2021 році, вже втретє сприяла запуску українського учнівського проєкту на МКС. До залучення МАН участь у програмі SSEP обмежувалася учнями зі Сполучених Штатів Америки.

Участь у місіях SSEP надає українським студентам надзвичайний практичний досвід наукових досліджень,

– сказав Станіслав Довгий, президент SAS.

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Українська команда була серед обраних учасників 18-ї місії SSEP, що стало ще однією успішною співпрацею у сфері міжнародних космічних досліджень та STEAM-освіти.