Производитель культовых сладостей признался, что использует ИИ для создания новых вкусов

Компания Mondelez, гигант пищевой промышленности, который стоит за таким известным печеньем, как Oreo, рассказала, что создает новые вкусы с помощью машинного обучения. Хотя компьютер не может почувствовать вкус, который он сам придумал, это все равно помогает находить новые интересные сочетания.

Как это работает

Компания Mondelez разработала собственный инструмент искусственного интеллекта. Он уже используется в более чем 70 продуктах компании, но отличается от генеративных инструментов, таких как ChatGPT. Судя по всему, он больше похож на алгоритмы поиска лекарств, которые используются фармацевтическими компаниями для быстрого поиска и тестирования новых препаратов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

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Сейчас инструмент, разработан с помощью консультанта по программному обеспечению Fourkind, создал такие продукты, как "Безглютеновое печенье Golden Oreo" и обновил классический рецепт чипсов Ahoy.

ИИ Mondelez, похоже, был обучен оптимизировать определенные сенсорные факторы. Инструменту, например, было приказано учесть такие характеристики запаха, как "горелый", "яичный" и "маслянистый", а также такие вкусовые факторы, как "маслянистость", "соленость во рту" и "интенсивность ванили", среди прочих.

Непонятно, насколько точным является восприятие этих вкусов искусственным интеллектом, поскольку машины не имеют вкусовых рецепторов или носа, хотя компания нанимает людей-тестеров, чтобы проверить все это. Как отметил руководитель отдела исследований и разработок Кевин Валленштейн, Mondelez очень тщательно относится к этому аспекту процесса создания вкусов.

Количество дегустаций, которые мы проводим, не приносит удовольствия. Раньше я работал в Sour Patch Kids, и если вы проводили дегустацию ежедневно в течение недели, это был настоящий кошмар,

– говорит Валленштейн.

Хотя компания не указала, как долго она использует инструмент для создания нового вкуса, она сообщила WSJ, что алгоритм машинного обучения разрабатывается с 2019 года, что совпадает с заявлением 2023 года, в котором руководитель отдела исследований и разработок Mondelez Джо Мантон рассказал о существовании этого инструмента в интервью журналу Just Food. Тогда многие восприняли это как шутку, но оказывается, он говорил вполне серьезно.

Мантон тогда сказал, что команда исследователей Mondelez использовала исторические данные о рецептах и ингредиентах при создании ИИ. В том же интервью он добавил, что новые вкусы "проходят серию внутренних и внешних потребительских тестирований".

В недавней статье WSJ об этом инструменте Валленштейн вспомнил, что в первые дни его работы искусственный интеллект предлагал бессмысленные предложения. Например, ИИ пытался удешевить продукт и поэтому добавлял всюду большое количество соды, как одного из самых дешевых ингредиентов. Понятно, что вкус у этого продукта был весьма специфический.

Привлекая людей для надзора за процессом, Mondelez доработала свой инструмент машинного обучения. Так же, как и разработка фармацевтических препаратов, это, бесспорно, увлекательно и открывает новые возможности для развития.