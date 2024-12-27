Год больших прорывов в космосе: шесть впечатляющих историй, которые всколыхнули индустрию

Космическая индустрия продолжает поражать масштабом своих достижений. В 2024 году нас ждали важные миссии, незаурядные события и уникальные исследования. Это был год, когда сотрудничество между государственными агентствами и частными компаниями принесло результаты, способные изменить наше представление о Вселенной.

24 Канал собрал шесть важнейших космических событий 2024 года, которые изменили индустрию повлияв на ее развитие. Эти события продолжили достижения заложенные в прошлом году и стали фундаментом для будущих свершений

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SpaceX поймала сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy

Космический корабль Starship от SpaceX – это не только ключ к будущему компании, но и жизненно важная часть американского видения возвращения человечества на Луну. Компания, которая произвела революцию в космических путешествиях благодаря ракете Falcon 9, стремится сделать Starship полностью многоразовой ракетой, что может резко снизить затраты на космические миссии.



Космический корабль Starship / Фото SpaceX

Важной демонстрацией инженерного мастерства SpaceX стало событие, случившееся осенью 2024 года. Во время пятого испытательного полета компания осуществила успешные маневры сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, вернув ее на Землю и поймав в воздухе с помощью пусковой башни обслуживания Mechazilla.

Момент посадки и захвата Super Heavy – смотрите видео:

Это достижение требовало большой точности в расчетах и технологического совершенства. И хотя SpaceX не смогла повторить этот успех в шестом испытательном полете, компания нацелилась на увеличение частоты испытаний Starship в следующем году, поэтому стоит ждать новых успехов.



Ракета-носитель Super Heavy / Фото SpaceX

SpaceX планирует использовать корабль для доставки на орбиту, Луну и Марс грузов и миссий, а контракт с NASA даже предусматривает использование корабля в роли пилотируемого транспортного средства для возвращения людей на Луну.



Starship на Луне / Рендер SpaceX

NASA изо всех сил поддерживает "жизнь" аппаратов Voyager

После почти пяти десятилетий космические аппараты NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2" продолжают превосходить ожидания ученых. Эти знаковые зонды являются единственными действующими космическими аппаратами за пределами нашей Солнечной системы, и хотя их ядерные генераторы теряют энергию, а системы проявляют признаки старения, NASA неустанно работает над тем, чтобы поддерживать их работоспособность.



Voyager-1 в представлении художника / Изображение NASA

В 2024 году уровень мощности космического аппарата "Вояджер-2" значительно снизился, что заставило НАСА деактивировать второстепенные системы, такие как прибор для изучения плазмы, который имел минимальное использование в межзвездном пространстве.

Для "Вояджера-1" ситуация была сложнее. В конце 2023 года зонд начал посылать искаженные сигналы, что было связано с неисправностью микросхемы памяти. Несмотря на эту неудачу, команда NASA перенастроила его память, восстановив связь. Однако через несколько месяцев система защиты от неисправностей выключила главную антенну Х-диапазона.

Благодаря удивительному повороту, NASA удалось восстановить связь через маломощный S-диапазон, который не использовался десятилетиями. Хотя сигнал значительно слабее, "Вояджер-1" пережил еще один год, продолжая расширять границы космических исследований.

Последний полет марсианского вертолета Ingenuity

Вертолет NASA Ingenuity значительно превзошел ожидания инженеров, поскольку изначально был разработан для короткого тестового полета в рамках миссии марсохода Perseverance на Марсе. Однако аппарат совершил 72 успешных полета до своей последней аварийной посадки в начале 2024 года.



Вертолет Ingenuity / Фото NASA

Авария произошла в кратере Джезеро, где непредсказуемый характер поверхности привел к навигационным ошибкам. Несмотря на катастрофу, Ingenuity оставил после себя наследие: он доказал, что воздушное исследование Марса возможно, отправляя жизненно важные данные и отчеты о погоде в течение своей почти трехлетней миссии.



Снимок Ingenuity после аварийной посадки / Фото NASA

Успех Ingenuity продемонстрировал, что с помощью готовых технологий можно достичь на Марсе большего, чем считалось сначала, и проложил путь для будущих воздушных миссий. Хотя вертолет больше не эксплуатируется, его вклад в миссию на Марс будет продолжать влиять на исследование космоса еще долгие годы.

Конкурент космической обсерватории имени Джеймса Вебба

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба предоставляет потрясающие изображения дальнего космоса, но новый проект на Земле обещает конкурировать с возможностями Уэбба.

В середине 2024 года обсерватория Веры К. Рубин в Чили представила свою невероятную 3200-мегапиксельную камеру для исследования пространства и времени (LSST). Эта камера весит более 3 000 килограммов и имеет объектив, охватывающий пять футов, и является самой большой астрономической камерой из когда-либо созданных. Она будет предоставлять чрезвычайно четкие изображения ночного неба, охватывая значительную его часть во время каждого наблюдения.



Обсерватория Рубин / Рендер

Обсерватория "Рубин" заработает в 2025 году и будет делать детальные снимки всего южного неба каждые три ночи. Цель – создать десятилетнюю запись космоса, что позволит астрономам отслеживать космические события с беспрецедентной детализацией.

Камера LSST поможет обнаружить новые объекты и понять динамику Вселенной, что будет способствовать формированию нашего понимания космоса на десятилетия вперед.

Фиаско Boeing Starliner

Космический корабль Boeing Starliner столкнулся с очередной неудачей в 2024 году во время долгожданного испытательного полета с экипажем. Несмотря на беспокойство относительно негерметичности гелиевых клапанов, миссия продолжилась, и астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс отправились на Международную космическую станцию (МКС).



Бутч Уилмор и Сунита Уильямс перед полетом / Фото NASA

Однако, все пошло не по плану. В процессе полета появились многочисленные утечки гелия, а двигатели космического корабля перегрелись во время сближения, что вызвало проблемы и задержку при стыковке с МКС.



Корабль Starliner пристыкован к МКС / Фото NASA

В конце концов астронавты были вынуждены остаться на борту МКС на длительный период, и их миссия превратилась в неожиданно затянутое восьмимесячное пребывание, а недавно стало известно, что экипаж вернется домой не раньше марта 2025 года.

Корабль Starliner вернулся на Землю пустым и стало ударом для аэрокосмического подразделения Boeing, который теперь сталкивается с проблемами относительно своей способности доставлять надежные космические корабли с экипажем к МКС.



Посадка Starliner / Фото NASA

Сейчас SpaceX остается единственным сертифицированным оператором американских пилотируемых космических кораблей, а будущее Starliner остается неопределенным. Сама же Boeing работает над решением технических проблем и роста расходов на завершение проекта.

Первый в истории гражданский выход в открытый космос

В сентябре 2024 года состоялся исторический момент для частных космических полетов, когда Джаред Айзекман, бизнесмен-миллиардер, и инженер SpaceX Сара Гиллис совершили первый в истории гражданский выход в открытый космос во время миссии Polaris Dawn.

Эта миссия, профинансирована Айзекманом, подняла исследования космоса на новую высоту, продемонстрировав роль частных компаний в исследовании космоса.

Айзекман и Гиллис вышли из капсулы SpaceX Dragon, чтобы протестировать новые костюмы компании для внедорожной активности (EVA). Успех этого выхода в открытый космос продемонстрировал растущие возможности коммерческих космических полетов и открыл возможности для частных лиц участвовать в исследовании космоса.

Выход гражданских астронавтов в открытый космос – смотрите видео:

Это событие ознаменовало новую главу в демократизации космоса и, возможно, повлияло на избрание Айзекмана следующим руководителем NASA при второй администрации Трампа.

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2025 ждет эра новых открытий

Хотя 2024 год был знаковым для космических исследований, 2025 год обещает еще больше впечатляющих достижений. Развитие программы Starship будет продолжаться и SpaceX будет достигать новых высот. Завершена и запущена обсерватория "Рубин" станет будущим космической науки и подарит человечеству ряд новых открытий. Революционные события 2024 года заложили прочный фундамент для того, что будет дальше, и будущее космической отрасли обещает быть ярким и непредсказуемым.