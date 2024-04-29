Ранее заблокированные чаты ГУР и СБУ в Telegram возобновили работу

Чатботы Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, а также бот Минцифры "Еврог" возобновили работу в Telegram.

Ранее Telegram заблокировал работу официальных чатботов для передачи информации Силам Обороны. На фоне информации о блокировке в сети бушуют обсуждения, по блокированию Telegram в Украине.

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о возобновлении работы ботов / Скриншот

Блокировка чатботов для сбора информации для СОУ

Вечером 28 апреля Telegram заблокировал ряд чатботов, которые использовались для сбора информации и координации с жителями временно оккупированных территорий Украины и движением сопротивления.

Какие боты были заблокированы:

"єВорог" (официальный бот Минцифры, @evorog_bot);

официальные боты ГУР и СБУ (Бот Разведки и Stop Russian War);

бот-координатор с Юга Украины;

бот ПВО для отслеживания "Шахедов".

После блокировки чатботов в соцсетях развернулись бурные дискуссии относительно причин блокировки ресурсов. Часть пользователей предполагает, что это следствие попыток ограничения работы Telegram в Украине, которое продвигают некоторые депутаты и активисты.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова отрицает связь между блокировкой чатботов спецслужб и критикой украинской власти в адрес Telegram.

Странный пример стокгольмского синдрома. Что-то вроде объяснения ввода российских войск потребностью защиты русскоязычных. Украинским властям, в том числе и через привлечение платформы Apple, удалось найти решение по блокировке российской пропаганды в ТГ. Конечно, это не понравилось ФСБ и они нагнули Дурова заблокировать то, что связано с Украиной,

– отметил Юрчишин.

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Стоит отметить, что все эти боты использовались для сбора информации о перемещении вражеской техники и живой силы противника. Россияне постоянно создавали ряд фейковых чатботов, которые имитировали официальные ресурсы СБУ и ГУР. Поэтому их блокировка повысила риски для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.