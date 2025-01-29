OpenAI обвиняет китайскую DeepSeek в несанкционированном использовании данных для обучения ИИ

Американская компания OpenAI заявила, что имеет доказательства использования ее искусственного интеллекта китайским конкурентом DeepSeek для обучения собственного чат-бота.

Согласно данным OpenAI, DeepSeek якобы применяла метод "дистилляции" – процесс, во время которого одна модель искусственного интеллекта многократно задает вопросы другой, чтобы научиться на ее ответах, сообщает 24 Канал со ссылкой на FT. Если это подтвердится, DeepSeek могла нарушить условия пользования OpenAI.

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Стремительная популярность китайского ИИ

DeepSeek привлекла внимание технологического рынка после выпуска открытой R1-модели, которая достигла уровня ведущих конкурентов, несмотря на меньшие финансовые и вычислительные ресурсы.

Это вызвало беспокойство среди инвесторов, ведь успех DeepSeek противоречит устоявшемуся мнению, что обучение мощных ИИ-моделей требует колоссальных вычислительных мощностей.

После этих новостей акции ведущих технологических компаний подверглись колебаниям. Так, акции Nvidia, одного из крупнейших производителей чипов для ИИ, подверглись крупнейшему в истории однодневному падению, но частично восстановились на следующий день.

Инвесторы и технологические компании сейчас пытаются оценить последствия стремительного развития DeepSeek. OpenAI и ее основной инвестор Microsoft начали расследование, чтобы выяснить, получила ли китайская компания доступ к их данным несанкционированным путем.

Политическое противостояние

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил венчурного капиталиста Дэвида Сакса руководителем направления искусственного интеллекта и криптовалют. В эфире Fox News он заявил, что OpenAI имеет "существенные доказательства" дистилляции со стороны DeepSeek и что в ближайшие месяцы крупные ИИ-компании США будут принимать меры для предотвращения подобных случаев.

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Сам OpenAI также неоднократно критиковали за использование чужой интеллектуальной собственности. В частности, компания находится под судебным разбирательством из-за иска The New York Times, которая обвиняет ее в несанкционированном использовании своих материалов для обучения языковых моделей.