Meta не смогла построить новый центр обработки данных из-за пчел

Meta планировала построить в США новый центр обработки данных искусственного интеллекта, который бы работал на ядерной энергии. Компания уже даже выбрала место, но тут в дело потерялись пчелы.

Что случилось

Глава компании Марк Цукерберг уже был готов заключить соглашение с оператором атомной электростанции, расположенной неподалеку, чтобы та поставляла энергию для ЦОД, таким образом избегая выбросов парниковых газов. Но на прошлой неделе сотрудникам якобы заявили, что протолкнуть соглашение теперь невозможно, поскольку на земле, зарезервированной под проект, обнаружили редкий вид пчел, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Как сообщается, Цукерберг сказал своим сотрудникам, что если бы сделка состоялась, Meta получила бы первый ИИ, работающий на ядерной энергии. Это все еще может стать реальностью, если компания найдет способ, но она должна действовать быстро, поскольку ее крупнейшие конкуренты также инвестируют в ядерную энергетику.

В сентябре Microsoft объявила, что намерена возродить атомную электростанцию Three Mile Island, чтобы обеспечить энергией свои разработки в сфере искусственного интеллекта.

Тем временем Google объединился со стартапом Kairos Power, чтобы построить семь небольших ядерных реакторов в США для питания своих центров обработки данных, начиная с 2030 года.

А еще есть Amazon, которая в середине октября объявила о трех соглашениях с различными компаниями по строительству небольших модульных реакторов.

Источник не знает, ищет ли Meta новую площадку, где бы не было животных, находящихся под охраной. Известно лишь, что Meta изучает различные предложения по использованию энергии без выбросов, в том числе ядерной, для питания своих будущих центров обработки данных искусственного интеллекта.