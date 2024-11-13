Этот смартфон получил огромную батарею на 7050 миллиампер-часов
Бренд RedMagic собирается представить новый игровой смартфон уже сегодня, 13 ноября. Накануне дебюта производитель сам сообщил в соцсетях, что устройство RedMagic 10 Pro будет иметь мощный аккумулятор емкостью 7050 миллиампер-часов.
Производитель смартфонов RedMagic происходит из Китая. Это дочерний бренд компании Nubia Technology, которая ранее была частью китайской корпорации ZTE, но стала независимым брендом в 2015 году. RedMagic специализируется на создании исключительно игровых смартфонов с мощными характеристиками и инновационными решениями для мобильного гейминга. Именно таким и должен быть RedMagic 10 Pro, сообщает 24 Канал со ссылкой на NeoWin.
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Первые детали
Компания обещает, что смартфон, несмотря на свои характеристики и мощность, будет таким же тонким, как и его предшественник: он сохранил толщину 8,9 миллиметра. В этот корпус смогли втиснуть батарею на 7050 миллиампер-часов, что на 550 миллиампер-часов больше, чем у RedMagic 9 Pro.
RedMagic называет эту новую батарею "Bull Demon King". Компания упомянула о трех технологиях, которые она использовала для ее создания:
- Туннельная технология ETT.
- Кремниево-углеродные батареи с отрицательным электродом следующего поколения.
- Искусственное управление питанием Magic Cube AI.
Пока мы не имеем объяснений относительно того, как именно работает каждая из этих технологий и за что отвечает в общей картине.
Рекламное изображение смартфона RedMagic 10 Pro / Фото RedMagic
- Смартфон будет работать на новом Snapdragon 8 Elite, который, как ожидается, улучшит игровой опыт.
- Он также будет иметь очень тонкие рамки и высокое соотношение экрана, как можно увидеть на продемонстрированных рендерах.
- Дисплей сможет обновляться с частотой 144 герца.
- Выреза для селфи-камеры не будет, поскольку компания решила разместить камеру под дисплеем, чтобы не отвлекать пользователей от игр и не "съедать" полезную площадь экрана.
- Дизайн во многом напоминает RedMagic 9 Pro. Передняя и задняя панели телефона будут плоскими, с плоской рамкой по всему периметру. Задняя панель во многом напоминает смартфоны Nothing, будто предлагая посмотреть, что находится внутри под прозрачной крышкой.
- Корпус также имеет на правой грани специальную выемку для того, чтобы вы могли просунуть туда что-то вроде браслета, веревки или ленты и носить смартфон на руке, как это было в эпоху, когда актуальными были кнопочные телефоны.
- На задней панели устройства будет размещена тройная камера.
RedMagic 10 Pro будет доступен в четырех цветовых вариантах. Сообщается, что будут также версии Pro+ и Ultra, но они еще не подтверждены компанией.
Что касается глобального релиза, то его дата пока неизвестна. Отметим, что смартфоны RedMagic продаются в Украине, поэтому и этот вполне может появиться в списках какого-то из интернет-магазинов. Другой вопрос – стоит ли сейчас покупать китайские товары.