Новый температурный рекорд

Измерения показывают, что глобальная температура воздуха в воскресенье составляла 17,09 градуса по Цельсию. Может казаться странным утверждение, что такой низкий показатель называют рекордным, но стоит учесть, что это среднее значение по всей планете, которое учитывает не только жаркие тропические регионы, но и Арктику и Антарктику, которые в последние годы демонстрируют неутешительную тенденцию к потеплению и температурных максимумов.

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Наблюдение за температурой человечество ведет с 1940 года. Более ранние данные мы имеем благодаря отдельным записям и наблюдениям, которые делались не регулярно и не всегда профессиональными учеными, а также находим в геологии, природных формированиях, деревьях и других объектах.

Украина уже прошла самый жаркий период, столкнувшись с аномальной жарой, которая иногда нагревала поверхности до более 60 градусов. Но в других регионах планеты волна жары все еще продолжается, вызывая лесные пожары.

Земля только что пережила свой самый теплый день,

– говорится в сообщении мониторинга.

Новый дневной максимум был лишь на 0,01 градуса по Цельсию выше предыдущего рекордного значения температуры 17,08, зарегистрированного 6 июля 2023 года.

Директор C3S Карло Буонтемпо говорит: "Сейчас мы находимся на действительно неизведанной территории, и поскольку климат продолжает теплеть, мы непременно увидим новые рекорды, которые будут побиты в последующие месяцы и годы".

И хотя новый рекорд недалеко убежал от предыдущего, действительно шокирующим является факт беспрецедентной глобальной жары, который ученые фиксируют уже более года. Каждый месяц, начиная с июня 2023 года, затмевал собственный температурный рекорд по сравнению с тем же месяцем в предыдущие годы. В этом контексте жара в Северном полушарии, конечно, не является неожиданной, потому что ученые ожидали и предсказывали именно это.

Ожидается, что глобальная температура скоро достигнет пика и начнет постепенно снижаться, однако не стоит забывать, что впереди нас ждет еще целый август.

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Что происходит с нашим климатом

Изменение климата вызывает более длинные, более сильные и частые экстремальные погодные явления, такие как жара и наводнения, и этот год был отмечен большими катастрофами по всему миру:

В этом году смертоносные волны жары уже поразили Северную Америку, Европу, Мексику, Индию и Таиланд.

Наводнения опустошили части Восточной Африки, Китая и Бразилии.

Лесные пожары прокладывают себе путь через Южную и Восточную Европу, а также Канаду и Соединенные Штаты, поскольку длительные жаркие температуры в некоторых частях Северного полушария делают условия чрезвычайно сухими.

Сжигание ископаемого топлива является основным фактором глобального потепления, но выбросы парниковых газов, удерживающих тепло, продолжают расти, несмотря на международные усилия по переходу на чистую энергию и замедление роста температуры.

2023 год был самым жарким за всю историю наблюдений, а 2024 год точно превзойдет его, учитывая температуры, которые наблюдались до сих пор.