Новий температурний рекорд

Вимірювання показують, що глобальна температура повітря в неділю становила 17,09 градуса за Цельсієм. Може видаватися дивним твердження, що такий низький показник називають рекордним, але варто врахувати, що це середнє значення по всій планеті, яке враховує не лише жаркі тропічні регіони, а й Арктику та Антарктику, які останніми роками демонструють невтішну тенденцію до потепління й температурних максимумів.

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Спостереження за температурою людство веде з 1940 року. Більш ранні дані ми маємо завдяки окремим записам та спостереженням, які робилися не регулярно й не завжди професійними науковцями, а також знаходимо в геології, природних формуваннях, деревах та інших об'єктах.

Україна вже пройшла найспекотніший період, зіткнувшись із аномальною спекою, яка подекуди нагрівала поверхні до понад 60 градусів. Але в інших регіонах планети хвиля спеки все ще триває, викликаючи лісові пожежі.

Земля щойно пережила свій найтепліший день,

– йдеться в повідомленні моніторингу.

Новий денний максимум був лише на 0,01 градуса за Цельсієм вище попереднього рекордного значення температури 17,08, зареєстрованого 6 липня 2023 року.

Директор C3S Карло Буонтемпо каже: "Зараз ми перебуваємо на справді незвіданій території, і оскільки клімат продовжує теплішати, ми неодмінно побачимо нові рекорди, які будуть побиті в наступні місяці та роки".

І хоча новий рекорд недалеко втік від попереднього, справді шокуючим є факт безпрецедентної глобальної спеки, який учені фіксують уже понад рік. Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року, затьмарював власний температурний рекорд у порівнянні з тим же місяцем у попередні роки. У цьому контексті спека у Північній півкулі, звісно, не є несподіваною, бо науковці очікували й передбачати саме це.

Очікується, що глобальна температура скоро досягне піку й почне поступово знижуватися, однак не варто забувати, що попереду на нас чекає ще цілий серпень.

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Що відбувається з нашим кліматом

Зміна клімату спричиняє довші, сильніші та частіші екстремальні погодні явища, такі як спека та повені, і цей рік був відзначений великими катастрофами по всьому світу:

Цього року смертоносні хвилі спеки вже вразили Північну Америку, Європу, Мексику, Індію та Таїланд.

Повені спустошили частини Східної Африки, Китаю та Бразилії.

Лісові пожежі прокладають собі шлях через Південну та Східну Європу, а також Канаду та Сполучені Штати, оскільки тривалі спекотні температури в деяких частинах Північної півкулі роблять умови надзвичайно сухими.

Спалювання викопного палива є основним чинником глобального потепління, але викиди парникових газів, що утримують тепло, продовжують зростати, попри міжнародні зусилля щодо переходу на чисту енергію та уповільнення зростання температури.

2023 рік був найспекотнішим за всю історію спостережень, а 2024 рік точно перевершить його, враховуючи температури, які спостерігалися до цього часу.