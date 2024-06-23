Автономные автомобили Waymo в 3,5 раза реже попадают в аварии с травмами и вдвое чаще избегают аварий, о которых сообщает полиция, по сравнению с автомобилями, управляемыми людьми. И это несмотря на недавние неудачи, в том числе известный инцидент, когда один из автомобилей компании врезался в телефонный столб, что привело к отзыву 672 автомобилей.

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Waymo настаивает на том, что их технология продолжает повышать безопасность дорожного движения, ссылаясь на то, что на эквивалентное расстояние, которое проехали люди, их автомобили пережили на 30 меньше аварий с травмами и на 32 меньше инцидентов, о которых сообщала полиция.

Автономный парк компании сейчас работает в Сан-Франциско и Фениксе, где они проехали 6,16 миллиона и 17,6 миллиона километров соответственно .

. В Сан-Франциско транспортные средства Waymo предотвратили 17 аварий с пострадавшими и 12 инцидентов, о которых сообщила полиция.

В Фениксе они предотвратили 13 аварий с травмами и 20 инцидентов, о которых сообщила полиция.

Опираясь на этот успех, Waymo планирует расширение в Лос-Анджелесе и Остине, штат Техас.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Постоянная критика и проблемы

Несмотря на эти достижения, Waymo сталкивается с резкой реакцией общественности и постоянные акты вандализма. Инциденты включают случаи, когда люди препятствовали движению автономных транспортных средств, вмешиваются в их датчики и даже поджигают их.

Кроме того, Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) расследует 31 инцидент с участием автомобилей Waymo. Сюда входят ситуации, когда транспортные средства въезжали в закрытые ворота или ехали по неправильной полосе.

В 2020 году Waymo вошла в историю, запустив первую полностью автономную службу такси. Несмотря на трудности, компания продолжает совершенствовать свою технологию и продолжать свою деятельность.

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Поскольку Waymo готовится расширить свои услуги в новых городах, она остается сосредоточенной на преодолении скепсиса общественности и контроля со стороны регуляторных органов. Видение компании – это будущее, в котором автономные транспортные средства значительно уменьшают количество дорожно-транспортных происшествий, делая перевозки безопасными для всех.