Автономні автомобілі Waymo в 3,5 рази рідше потрапляють в аварії з травмами і вдвічі частіше уникають аварій, про які повідомляє поліція, порівняно з автомобілями, керованими людьми. І це попри нещодавні невдачі, в тому числі відомий інцидент, коли один з автомобілів компанії врізався в телефонний стовп, що призвело до відкликання 672 автомобілів.

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Waymo наполягає на тому, що їхня технологія продовжує підвищувати безпеку дорожнього руху, посилаючись на те, що на еквівалентну відстань, яку проїхали люди, їхні автомобілі пережили на 30 менше аварій з травмами і на 32 менше інцидентів, про які повідомляла поліція.

Автономний парк компанії наразі працює в Сан-Франциско та Феніксі, де вони проїхали 6,16 мільйона та 17,6 мільйона кілометрів відповідно .

. У Сан-Франциско транспортні засоби Waymo запобігли 17 аваріям з постраждалими та 12 інцидентам, про які повідомила поліція.

У Феніксі вони запобігли 13 аваріям з травмами та 20 інцидентам, про які повідомила поліція.

Спираючись на цей успіх, Waymo планує розширення в Лос-Анджелесі та Остіні, штат Техас.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Постійна критика та проблеми

Попри ці досягнення, Waymo стикається з різкою реакцією громадськості та постійні акти вандалізму. Інциденти включають випадки, коли люди перешкоджали руху автономних транспортних засобів, втручаються в їхні датчики і навіть підпалюють їх.

Крім того, Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) розслідує 31 інцидент за участю автомобілів Waymo. Сюди входять ситуації, коли транспортні засоби в'їжджали в закриті ворота або їхали по неправильній смузі.

У 2020 році Waymo увійшла в історію, запустивши першу повністю автономну службу таксі. Попри труднощі, компанія продовжує вдосконалювати свою технологію і продовжувати свою діяльність.

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Оскільки Waymo готується розширити свої послуги в нових містах, вона залишається зосередженою на подоланні скепсису громадськості та контролю з боку регуляторних органів. Бачення компанії – це майбутнє, в якому автономні транспортні засоби значно зменшують кількість дорожньо-транспортних пригод, роблячи перевезення безпечнішими для всіх.