Подводная угроза: Россия способна оставить без связи 1 миллиард человек

Высокопоставленный чиновник НАТО выразил обеспокоенность относительно безопасности почти 1 миллиарда людей в Европе и Северной Америке. Дело в растущих рисках связанных с уязвимостью подводной инфраструктуры, особенно из-за попыток России ее эксплуатировать.

О чем речь

Вице-адмирал Дидье Малетер, заместитель командующего Военно-морского командования ОВС НАТО, в материале The Guardian отметил уязвимости критически важных подводных объектов, таких как ветровые электростанции, трубопроводы и кабели электропередач, к тому, что он назвал тактикой "гибридной войны", которую применяет Россия и другие противники.

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Малетер отдельно отметил неспособность современной подводной инфраструктуры для противостояния изощренным атакам гибридной войны, организованным Москвой, в том числе подрыва европейской экономики через атаку на кабели, интернет-инфраструктуру и трубопроводы.

Нам известно, что Россия организовала немало операций под водой. Их целью было повлиять на европейскую экономику. Все наши критически важные подводные объекты находятся под угрозой. Стоит четко объяснить: нам известно о российских разработках в сфере применения атомных подводных лодок. Но мы объединены и работаем вместе,

– подчеркнул вице-адмирал.

Инциденты, такие как вероятные диверсии на газопроводах в Балтийском регионе, по мнению Малтера акцентируют на серьезности этой угрозы. Несмотря на масштабные расследования, в том числе по "Северному потоку-1" и "Северному потоку-2", а также "Балтийского коннектора", виновники остаются неустановленными, что усиливает беспокойство относительно уязвимости такой инфраструктуры.

Мы зависимы от подводных кабелей

Следует отметить, что вся инфраструктура разрабатывалась частными компаниями. Она устойчива к меняющемуся характеру морской среды, но никто не рассчитывал на направленные атаки, поэтому все объекты находятся в зоне риска.

Подводная инфраструктура охватывает значительную географию соединения между континентами и отвечает за передачу более 90% интернет-трафика. Это жизненно важные коммуникационные связи между США, Канадой и Европой, что является очередным свидетельством ее важности и потенциального влияния на жителей континентов из-за своей уязвимости.

Кроме того, уязвимой к гибридным атакам остается и оффшорная ветроэнергетика, которая является крайне важной в достижении климатических целей. По словам Дидье Малетер, вся эта инфраструктура все еще имеет "системные уязвимости".

НАТО принимает меры

По данным отраслевой ассоциации WindEurope, к 2050 году мощность оффшорной ветроэнергетики должна вырасти на 25%, чтобы достичь целей ЕС, тогда как администрация Байдена хочет разместить 30 000 мегаватт оффшорных ветроэнергетических установок вдоль побережья США до 2030 года.

Из-за беспокойства относительно уязвимости важных подводных инфраструктурных объектов в НАТО продолжается работа над созданием специализированного центра, который будет заниматься вопросами подводной безопасности. Он будет базироваться в британской штаб-квартире Marcom в Нортвуде, рядом с транспортным центром НАТО.

Используя передовые технологии, такие как искусственный интеллект и спутниковые возможности, НАТО стремится усилить свои возможности наблюдения и выявления подозрительной деятельности на море.

Между тем сама Marcom поддерживает бдительное присутствие более 100 кораблей, в том числе атомных и обычных подводных лодок, которые патрулируют ключевые морские регионы для защиты от угроз. В то же время Малетер признал вызовы, связанные с защитой каждого элемента подводной инфраструктуры, отметив личную ответственность стран за безопасность своих активов.

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Недавнее присоединение Финляндии и Швеции в состав флота НАТО считается чрезвычайно важным для укрепления безопасности в Балтийском и Арктическом регионах. Оно должно усилить способность НАТО выявлять и сдерживать региональную агрессию, особенно со стороны России.