YouTube в России существенно "замедлили": другим сервисам Google тоже грозит блокировка

Российские власти приняли меры для ограничения работы видеохостинга YouTube. Сервис практически заблокировали на территории страны назвав это "замедлением работы". Такие же меры могут коснуться других интернет-продуктов Google, которые продолжают работать в России.

Следствием мер по блокировке YouTube стало существенное снижение скорости доступа к сервису. Фактически оно упало до 128 килобит в секунду, что равно блокировке. Это имеет значительные последствия как для пользователей, так и для провайдеров, отмечает Техно 24. На фоне того российские так называемые СМИ отчитались о росте посещаемости местных аналогов.

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Что произошло с YouTube в России

Крупнейшие телекоммуникационные операторы страны получили указание снизить скорость воспроизведения видео на YouTube. Замедление осуществляется с помощью специализированного оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленного на сетях операторов связи под кураторством "Роскомнадзора", ведомства, которое осуществляет цензуру.

Напомним, что недавно в России произошел "сбой" YouTube, который тогда пытались оправдать устаревшим оборудованием Google. Скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах упала от 40% до 70%.

Компания отреагировала на такое обвинение и отметила, что технических причин сбоя со стороны Google нет. Тогда пользователи сообщали о проблемах с доступом к сервису.

Возможный запрет других сервисов Google

Специалисты отмечают, что не следует исключать и дальнейших мер, которые могут распространиться на другие интернет-продукты Google. Об этом уже сообщил один из российских провайдеров ONS24. Он предупредил своих абонентов, что доступ ко всем сервисам Google может быть заблокирован в будущем.

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Напомним, что ранее в России уже применяли подобные механизмы замедления соединения в отношении сервиса Twitter и мессенджера Телеграм. Тогда это коснулось не только этих сервисов, поскольку россияне почувствовали проблемы даже с государственными порталами