Российские ритейлеры начали предварительные продажи iPhone 16, несмотря на запрет Apple на экспорт

Российские ритейлеры начали принимать предварительные заказы на новый iPhone 16 от Apple в обход запрета компании на экспорт в страну. Несмотря на ограничения, введенные после вторжения России в Украину, потребители в России могут оформить предварительный заказ на новые устройства, хотя и по значительно более высоким ценам, чем в Соединенных Штатах.

Два ведущих российских ритейлера техники, "М.Видео-Эльдорадо" и оператор мобильной связи МТС, объявили в четверг, что они первыми в России представили iPhone 16 от Apple, сообщает Reuters. В "М.Видео" заявили, что поставки начнутся на следующей неделе, а в МТС отметили, что физические продажи начнутся в ближайшее время.

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В марте 2022 года Apple прекратила продажи своей продукции в России, а также сервисов, таких как Apple Pay, в ответ на действия Москвы в Украине. Это согласуется с западными санкциями, направленными на ограничение экспорта технологий в Россию. Apple еще не прокомментировала предварительные продажи в России, и остается непонятным, как именно iPhone попадают в страну.

Потребители в России будут платить за новый iPhone 16 с наценкой. "М.Видео" указал цены от 112999 рублей (1225 долларов) за версию на 128 ГБ, что на более 400 долларов больше, чем цена в США – 799 долларов.

Топовая модель iPhone 16 Pro Max с 1 ТБ памяти доступна для предварительного заказа по цене 249999 рублей (2710 долларов), по сравнению с 1599 долларов в США. МТС, тем временем установил несколько более высокую цену на устройства и требует внести 25 000 рублей предоплаты для предварительного заказа.

Ожидается, что новые iPhone попадут в Россию через параллельный или "серый" импорт – схему, одобренную российским правительством, которая позволяет продавать товары компаний, ушедших с российского рынка, через неофициальные каналы.

Как iPhone попали в Россию

Эти товары обычно поступают через страны, которые не ввели санкции против России, такие как Турция, Казахстан, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

Хотя точный маршрут поставки новых iPhone остается непонятным, эта система параллельного импорта подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются такие компании, как Apple, в контроле над своими цепочками поставок после выхода из России.

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Западные бренды и технологии остаются популярными в этой стране несмотря на то, что, например в Кремле приказали своим чиновникам прекратить использование iPhone, ссылаясь на соображения безопасности и утверждая, что западные спецслужбы скомпрометировали эти устройства.