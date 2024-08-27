Российские хакеры начали массированные DDoS-атаки на французские сайты после ареста Павла Дурова

Волна масштабных DDoS-атак вывела из строя несколько известных французских веб-сайтов всего через день после ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Ответственность за атаки взяли на себя российские хакерские группировки.

Во время скоординированной кибератаки российские хакерские группы атаковали несколько французских веб-сайтов, что привело к значительным перебоям в работе и временному приостановлению предоставления услуг. Веб-сайт государственных служб, а также веб-сайты Confédération paysanne, ANSM, Doctolib и Voix du Nord были среди тех, кто пострадал от DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании).

А тем временем В СНБО рассказали о возможном будущем Telegram в Украине

Атаки связывают с пророссийскими хакерскими группировками, среди которых UserSec, RipperSec, Holy League и Cyber Army Now.

Почему задержали Павла Дурова

Дуров, основатель популярного мессенджера Telegram, был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года, по обвинениям в соучастии в наркоторговле, мошенничестве и преступлениях против детей.

Эти обвинения вытекают из заявлений об отсутствии модерации контента на платформе Telegram. Дуров остается под стражей, пока продолжается расследование.

Французские официальные лица предупредили, что из-за эскалации напряженности после ареста Дурова возможны дальнейшие DDoS-атаки на веб-сайты страны.